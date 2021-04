BBB21: Mãe de João Luiz comenta racismo sofrido pelo filho

A mãe de João Luiz do BBB21, dona Lucilene, participou na manhã desta quarta-feira (7) do programa Encontro com Fátima Bernardes. Na ocasião, a matriarca comentou sobre a fala de cunho racista de Rodolffo para o seu filho, e também deu sua opinião sobre a participação do professor de geografia no reality.

Mãe de João Luiz BBB21

Questionada pela apresentadora Fátima Bernardes, Lucilene falou sobre o episódio sofrido pelo filho no último final de semana no BBB21. “Desde que o João nasceu, a gente passou por várias situações bem tristes. À medida que ele foi crescendo, a gente sempre conversou muito com ele, para prepará-lo para a vida aqui fora, que ia ser difícil”, disse. Lucilene também afirmou que, todas as vezes que João enfrentava algum tipo de problema, ele pedia ajuda para a família. “A gente sempre falou com ele: ‘Filho, você sempre tem que ter a sua postura, ser firme, mas nunca perder a ternura'”, completou.

Lucilene, Mãe do João Luiz no @EncontroFatima: “João tá mantendo tudo o que a gente passou para ele de valores, de princípios, de família. Sempre foi esse menino doce, amigo, parceiro mesmo.” #BBB21 #Encontro MÃE DO JOÃO NO ENCONTRO Vídeo / reprodução Globoplay pic.twitter.com/81v2263aiO — João Luiz 🌎 (@joaoluizpedrosa) April 7, 2021

Dona Lucilene avaliou a reação do filho ao ouvir o comentário feito por Rodolffo. “Na hora, ao ouvir o comentário do Rodolffo sobre seu cabelo, ele se sentiu desamparado, não sabia se teria acolhimento. Ele saiu logo do quarto para não se indispor. Camilla foi o grande apoio, o suporte dele. A minha vontade na hora foi abraçá-lo e acolhê-lo”. Ela diz que não cabe a ela julgar, mas que garante que o abraço que os dois brothers deram ontem no programa ao vivo foi verdadeiro, e que João não guarda mágoas.

Por fim, a matriarca disse que está orgulhosa da participação do filho no BBB21. “Está mantendo tudo o que a gente passou para ele de valores, de princípio, de família. Sempre foi esse menino doce, amigo, parceiro mesmo. Para mim está sendo um privilégio muito grande ver ele mostrar tudo isso para as pessoas”, finalizou.

