BBB21: Boninho revela que chorou durante discurso de Tiago Leifert

Tiago Leifert conversou com os participantes do Big Brother Brasil ontem, terça (6), antes do momento de anunciar o eliminado da semana. O apresentador falou sobre racismo e símbolos da luta antirracista por conta de um comentário de Rodolffo no último sábado (3), em que o cantor comparou o cabelo de João a uma peruca do castigo do monstro. No Instagram, Boninho falou sobre o discurso de Leifert no BBB21 e confessou que chorou com o momento.

Boninho se emocionou com discurso de Leifert no BBB21

O chefão do reality show publicou uma animação no Instagram e na legenda da foto escreveu uma parte do discurso de Tiago Leifert, marcando o apresentador do programa, assim como Babu, participante do Big Brother Brasil de 2020, que também foi citado durante o papo que o jornalista teve com os confinados.

Nos comentários da publicação, Boninho respondeu a diversos fãs do BBB21. A atriz e cantora Helga Nemetik escreveu: “chorei”. “Eu também”, revelou o diretor de TV. A apresentadora Nyvi Estephan, que trabalhou no Rede BBB, marcou Tiago Leifert e comentou: “meu ídolo e inspiração”, coisa que Boninho concordou e respondeu: “meu também”.

Citado por Boninho e Tiago Leifert no BBB21, Babu falou sobre o assunto e agradeceu: “sem palavras chefe! Dona Mirian deve estar orgulhosa… Gratidão eterna a todos da família BBB”. “Você é o cara”, respondeu o diretor da TV Globo.

Como foi o discurso de Tiago Leifert?

Após encerrar a votação do décimo paredão, mas antes de anunciar quem estava deixando o BBB21, Leifert falou que gostaria de conversar com Rodolffo de “homem branco para homem branco”. Durante o momento, o apresentador disse: “um cabelo black power, que é o cabelo do João, não é um penteado, é mais que um penteado, é um símbolo de luta, de resistência. Foi o que os pretos americanos dos anos 70 usaram como símbolo antirracista. Eles vestiram o black power pra mostrar para as pessoas que eles se aceitavam, que eles se amavam. Porque até pouquíssimo tempo atrás, uma pessoa como o João, como a Cami, lá nos Estados Unidos, tô falando do país mais livre do mundo hein, tinha que levantar do banco para um branco sentar cara, não podia ir em um restaurante. Então historicamente, o cabelo do João foi associado a uma coisa errada, a uma coisa suja, a uma coisa feia. Não existia cosmético para a pele da Camilla, não existia nada para o cabelo do João. Até pouquíssimo tempo”.

“É por isso que quando a gente faz um comentário sobre o cabelo do João, a gente não tá falando de penteado, que é o que você achou que você estava fazendo, você tá falando de um símbolo. Você está falando do que o João é, do que o João sente, do que o João viveu na pele dele, da história do João, da ancestralidade do João, tem muito ali. ‘O black é a coroa’, e isso não sou eu que tô falando. Quem me ensinou isso é um cara que eu tenho um amor profundo com quem tive a honra de conviver, o nome dele é Alexandre Santana, mas vocês devem conhecer pelo apelido, Babu”, completou o apresentador do BBB21.

