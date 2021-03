BBB21: Nego Di quebra contrato com a Globo e deve R$1,5 milhão

O humorista Nego Di, eliminado do BBB21 com a segunda maior rejeição da história (98,76% dos votos), concedeu uma entrevista polêmica ao Programa Pânico, da Jovem Pan, na quarta-feira, dia 3 de março. O gaúcho falou sobre a sua participação no reality e a relação com a emissora após a sua saída – que não está muito boa. Confira abaixo o que ele disse.

Nego Di quebrou o contrato de exclusividade com a Globo?

O ex-BBB21 afirmou hoje em entrevista ao Programa Pânico que decidiu quebrar o contrato de exclusividade com a Rede Globo e começou a dar entrevistas para outros veículos. “Eles não me deram espaço, então, eu tenho que ir onde as pessoas estão me acolhendo para dar meu contraponto”, disse.

“Quando eu vou fazer publicidade é cinco dias para me autorizar. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que mostrar o meu trabalho, eu tenho que me mexer. Então, se eles me processarem… A quebra de contrato é 1,5 milhão, só que eu não tenho nada então está tudo certo”, afirmou.

O gaúcho disse que percebeu que o tratamento que ele recebeu da emissora foi diferente da maneira com que Karol Conká e Lucas Penteado foram acolhidos fora do programa. “Quando a Karol saiu, o que me intrigou foi o acolhimento que ela teve. E isso me incomodou, porque o sentimento foi de que a família dela importava mais do que a minha”, afirmou.

Nego Di disse que sua família vem sofrendo ameaças depois de sua participação no BBB21:”Eu fui ameaçado, meu filho foi ameaçado, meu filho não pode mais ir para escola, tive que sair de lá de carro blindado, coisa que eu nunca tinha vivido”.

Nego Di é bloqueado por Boninho, diretor do BBB21

A relação ruim com a emissora também atingiu as redes sociais de Nego, isso porque o gaúcho levou “unfollow” de Boninho, o chefão do BBB21.

Mas o humorista parece não estar muito preocupado com a relação cortada por J.B. e debochou da situação. “O Boninho me deu um block! Será que falei demais?”, disse em publicação no instagram na quarta-feira. Algumas horas após a provocação, Nego Di acabou apagando o post.

Nas redes sociais de Boninho, é possível confirmar que o diretor não segue o humorista. Lucas e Lumena, ex-participantes (e polêmicos), continuam na lista de amigo no Instagram.

