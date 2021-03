BBB21: ‘Nem minha mãe entende’ diz Lumena sobre seu vocabulário

Lumena Aleluia, a quinta eliminada do BBB21, virou meme na internet por sua forma de falar. A psicóloga utilizou diversas vezes termos como ‘jornada’, ‘itinerário’, ‘pega a visão’, ‘fenotipicamente’, entre outros, e confundiu o público, que não conseguia entender o que a participante queria expressar. Fora da casa mais vigiada do Brasil, a baiana postou um vídeo em sua conta no Instagram falando sobre o assunto.

Lumena e sua fornada fora do BBB21

“Sou de Salvador, Bahia, nordeste, e para onde eu vou eu levo a minha baianidade. Seja na linguagem, no jeito, na comida, seja na musicalidade… São expressões regionais que fazem parte da minha vida. Estão comigo para todo sempre”, começa Lumena.

Ela também afirma que, por ser psicóloga, sua mente está sempre cheia de teorias e termos técnicos. “Sou formada em Psicologia e sou pesquisadora de gênero e de algumas relações sociais. E claro, são muitos termos técnicos. Eu convivo com muitas teorias na minha cabecinha e é essa loucura toda. Às vezes é natural que a gente use uma expressãozinha ali, no dia a dia, uma jornada ali, e é natural. Às vezes a gente faz isso mesmo. Quem nunca, quem nunca?”, questionou a integrante do grupo pipoca do BBB21.

“Naturalmente a minha cabecinha foi criando expressões, e bordões e padrões de linguagens que nem eu mesma entendi. Não sei se vocês perceberam, mas eu não sou uma pessoa dentro do padrão, dentro da normalidade dos fatos. Tenho uma estranheza, tenho um quê de fora do eixo, enfim, nem minha mãe entende”, afirma a ex-BBB em tom descontraído. Ela disse que não é à toa que só esse processo é capaz de criar temos como ‘desletimização da shipada’. Lumena conta que nem ela mesma acreditou que foi capaz de elaborar esse nível de complexidade linguística.

Ela também não perdeu a oportunidade falar sobre os cílios postiços usados no BBB21. Na ocasião, o acessório virou meme na internet, por estar descolado e fora do lugar. “Ah! Ainda teve o negócio dos cílios, que nível, que nível! Como eu me autorizo em rede nacional a usar aqueles cílios?”, brincou.

https://www.instagram.com/p/CMiQWQbJ_1D/ [VÍDEO]

“Fenotipicamente” e outros termos usados por Lumena viram meme na internet

A lista de palavras usadas pela ex-BBB que geraram repercussão é grande. ‘Deslegitimação da shippada’, ‘fenotipicamente’ e ‘jornada’ foram alguns dos termos que caíram na graça da internet. Até mesmo o diretor do programa, Boninho, fez piada com o jeito de falar da participante.

