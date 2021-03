BBB21: chega ao fim namoro de Carla Diaz e Arthur

O namoro de Carla Diaz e Arthur chegou ao fim do BBB21 nesta quinta-feira (18). No início da tarde de hoje, a sister acordou após uma noite de festa e discussões com o affair e resolveu colocar um ponto final no relacionamento polêmico que a fez ser escolhida pelo público para ficar no quarto secreto e descobrir que o amado a trata de maneira duvidosa.

Fim do namoro de Carla Diaz e Arthur no BBB21

Carla foi questionada por Thaís sobre o seu namoro com o crossfiteiro, mas entregou que o relacionamento não existe mais. Segundo a atriz que atuou na novela A Força do Querer, o agora ex-affair não superou a eliminação de Projota do BBB21 e que acredita existir questões do passado do participante que o impende de seguir o namoro na casa mais vigiada do Brasil.

“Ah, acho que a gente terminou mesmo. Acho que mexeu muito a saída do Projota, somou muito com as questões passadas dele. Só que é foda. Eu sei que eu fiz tudo o que eu podia, mas chegou no meu limite. Aí ele queria que eu decidisse alguma coisa. E é isso, fim. Aí eu decidi a vodka”, contou Carla.

Discussão na festa

O agora ex-casal discutiu durante a festa do líder Fiuk durante a madrugada passada no BBB21. Enquanto dançavam na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Diaz questionou o instrutor de crossfit sobre o relacionamento dos dois, mas não ouviu uma resposta que esperava. “Tá tudo bem entre a gente?”, perguntou. “Acho que tá”, se limitou ele em seguida ao respondê-la.

A partir daí, se iniciou uma DR. “Acha?”, devolveu Carla. Arthur, então confirmou que estava tudo bem, mas que no momento está triste pela eliminação de Projota do BBB21 e um possível paredão que pode enfrentar no próximo domingo. “Tô triste, só isso”. A resposta não convenceu Carla, que logo disparou: “Eu tô escutando isso todo dia, Arthur”..

Carla deixou o amado e seguiu para o quarto colorido. Camilla de Lucas percebeu toda movimentação e foi atrás da amiga e a alertou sobre o comportamento de Arthur no relacionamento. “Se ele quisesse estaria aqui”, disse, após a atriz lamentar ausência do modelo.

Após deixar o quarto colorido, Camilla voltou para a festa e aconselhou Arthur a terminar o romance. “Se acha que um relacionamento aqui dentro não vai dar certo, acaba. Se acha que isso não vai dar certo, acaba. Agora, vocês dois ficarem nessa… Não dá. Se você acha que isso pode te atrapalhar, seja honesto. ‘Olha, eu acho que para mim não vai dar, eu acho que eu não vou conseguir lidar com isso’, e a outra pessoa vai ter que entender. Só não mistura isso com a sua cabeça. Estou sendo sincera”.