BBB21: o que é fenotipicamente? Entenda o termo usado por Lumena

Lumena foi eliminada do BBB21 na noite de ontem, com 61,31% dos votos, mas sua passagem pela casa rendeu muitos memes. A psicóloga baiana ficou conhecida por suas frases difíceis de entender e pelo excesso do uso de termos como jornada, itinerário e ressignificar. Em um jogo da discórdia, ela disse que chamou a sua atenção “que a dor de uma mulher fenotipicamente branca acionou um acolhimento e a dor de uma mulher fenotipicamente negra causou o distanciamento da casa”, se referindo à situações que aconteceram com Carla Diaz e Karol Conká.

O que é fenotipicamente?

A palavra fenotipicamente vem de ‘fenótipo’, que significa “aparente ou observável de um indivíduo, determinada pela interação de sua herança genética (genótipo) e pelas condições ambientais” de acordo com o dicionário Michaelis.

Ou seja, a palavra fenótipo diz respeito a um conjunto de características que podem ser observadas em um indivíduo. A cor da pele, do cabelo e dos olhos são alguns exemplos de fenótipos. Eles são variáveis ao longo do desenvolvimento de cada indivíduo.

Entretanto, o fenótipo não se trata apenas sobre a aparência física. Segundo texto da Ma. Vanessa Sardinha dos Santos, outros exemplos são os tipos de sangue. Apesar de não serem facilmente observados, quando dizemos que alguém é do tipo sanguíneo A, B, AB ou O, estamos nos referindo ao fenótipo.

O que Lumena disse no jogo da discórdia?

Na ocasião, Lumena que Karol Conká era uma influenciadora e ela mesma se classificou como influenciável. “Por mais que estão tentando reduzir a experiência de Karol Conká a um ato específico, ela é uma das maiores influenciadoras de jornadas artísticas potencializadoras e de não silenciamento. Consegue reivindicar seus lugares de fala, falar sobre suas dores, falar sobre suas questões de insegurança expor suas sombras, suas vulnerabilidades em rede nacional. Isso para mim é um ato de coragem, é um convite para mulheres negras entenderem a importância de não silenciar quando dói, quando existe insegurança, preterimento.”

