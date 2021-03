BBB21: Nada de ‘barril’; veja expressões que aprendemos com Lumena

Lumena Aleluia, uma das participantes mais polêmicas do BBB21, não ficou marcada apenas por suas atitudes dentro da casa mais vigiada do Brasil. Eliminada do Big Brother Brasil com 61,31% dos votos nesta terça-feira (2/3), a DJ de pagodão baiano e psicóloga chamou atenção do público por conta de expressões ‘difíceis’ ou desconhecidas do grande público, usadas por ela ao ‘autorizar’ um concorrente a fazer algo no jogo.

Exceto Karol Conká, que sempre era defendida pela sister, os demais participantes não escapavam de questionamentos e justificativas de Lumena no BBB21. O DCI lista as principais pérolas ditas por pela baiana em sua ‘jornada ressignificante’ no Big Brother Brasil.

Expressões de Lumena no BBB21

Deslegitimação shippada – em uma conversa em que Karol Conká acusava Carla Diaz de ter dado em cima de Arcrebiano (seu affair), Lumena saiu em defesa da amiga mesmo com a história sendo uma invenção da cabeça da rapper. “É uma deslegitimação em relação à shippada entre você (Karol Conká) e Bill”, pontuou a sister.

Micropolítica – a sister também inovou ao definir o grupo coletivo formado por ela, Projota, Karol e Arthur. “Tô tendo a oportunidade de conhecer vocês aqui na micropolítica”.

Ressignificar – na segunda semana de confinamento, Lumena lavou ressignificar. A sister surgiu com a palavra após Tiago Leifert, apresentador do BBB21, ter dito a todos os participantes que faltou fair play para com Lucas Penteado, que pediu pra sair do reality show após ser julgado por ela e outros brothers e sisters por ter beijado Gilberto.

Jornada afetiva – a palavra ‘jornada’ foi uma das mais ditadas por Lumena dentro do BBB21. Nas edições do jogo da discórdia e até em discussões acaloradas a sister sempre encontrava um jeito de dizer ‘jornada afetiva’.

Branquitude – durante a passagem de Lumena pelo Big Brother Brasil, a sister destacou preconceitos que já sofreu na vida e criticou os de cor diferente da sua. Em uma briga com Carla Diaz, por exemplo, a psicóloga usou a palavra ‘branquitude’. “Carla tem egotrip cagada de transbordando ali. Toda cagada na branquitude”.

Fenotipicamente – no BBB21, Lumena também tentou justificar a fofoca criada por Karola de que Carla teria ciúmes da cantora om Arcrebiano. Para isso, a sister disse que Carla é uma ‘mulher fenotipicamente branca’.

“Carla Diaz como influenciadora. É interessante perceber que, nessa experiência específica, como a dor de uma mulher fenotipicamente branca mobilizou toda a casa, acionando sentimentos de compaixão, de compreensão, de acolhimento, em detrimento da dor de uma mulher negra que foi criticada, alvejada, convocada inclusive ao desejo de não estar mais no programa. Me chamou a atenção que a dor de uma mulher fenotipicamente branca acionou um acolhimento e a dor de uma mulher fenotipicamente negra causou o distanciamento da casa.”, disparou Lumena.

Lumena autorizou?

A estadia de Lumena na casa do BBB21 lhe rendeu o meme ‘autorizou’. Isso porque, desde a primeira semana de confinamento a sister deixou claro não gostar de ser contrariada nem silenciada, independentemente da situação.

Com ‘direito’ a dedo na cara, Lumena fazia questão de colocar suas opiniões acima de tudo nem se para isso precisava agir de forma assustadora. Dentre as situações não ‘autorizadas’ por Lumena está o uso do vestido branco e até mesmo militância sobre o olho grande.

lumena militando que não pode usar vestido branco pic.twitter.com/4d1HNNxL6z — sera que a lumena me permite tuitar (@talkingbbb) February 9, 2021