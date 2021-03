Paredão falso BBB21: Carla é ‘eliminada’ e vai para o quarto secreto

Na noite desta terça-feira (9/3), Carla Diaz recebeu 62,40% dos votos do público no paredão falso BBB21 e deixou a casa mais vigiada do Brasil para passar alguns dias dentro de um quarto secreto.

A sister disputou o voto do público do reality show em uma berlinda contra João Luiz, que teve 28,07%, Caio, que recebeu 8,25% e Arthur que foi votado por 1,28%

Sendo a falsa eliminada pelo paredão falso BBB21, Carla Diaz será levada pela produção do reality show para um quarto secreto. No cômodo privilegiado da casa, a intérprete de Carine terá acesso a pay-per-view em imagem e som de qualidade para acompanhar tudo que os demais participantes andam falando e arquitetando no jogo.

Carla vai retornar à sede principal ainda nesta semana e terá o poder de anular a imunidade do anjo em um prazo de duas semanas. Os outros brothers que disputaram o paredão falso contra a sister também terão privilégios. O segundo e terceiro mais votado terão o direito de participar da prova do líder, e não podem ser vetados. Já o menos votado, terá voto peso dois no confessionário para a próxima formação de paredão no domingo (14).

Paredão falso BBB21

Então, o paredão falso contou com uma formação diferenciada com direito a dois indicados pelo líder e contra golpe dos indicados do manda-chuva. Arthur, anjo da semana, imunizou Projota e destacou a parceria de amizade no jogo. Logo em seguida, Rodolffo, que venceu a prova do líder da semana no BBB21, foi surpreendido com a informação de que teria que fazer duas indicações ao paredão, sendo uma integrante da Xepa e outro do Vip. O cantor sertanejo indicou Carla Diaz e João Luiz.

Assim, no confessionário, a casa votou fechado e Arthur foi indicado com 4 votos. Os dois indicados do líder, Carla e João, tiveram que fazer o contra golpe. Carla indicou Caio e João indicou Pocah . Por fim, todos os emparedados, exceto os indicados do líder, jogaram a prova bate e volta e Pocah se livrou do paredão falso.

Dinâmica do paredão falso BBB21

Anjo Arthur imunizou Projota

Líder Rodolffo indicou Carla Diaz da Xepa e João Luiz do Vip

Casa votou no confessionário – Arthur recebeu 4 votos e foi ao paredão falso

Contra golpe dos indicados do líder – Carla Diaz indicou Caio e João Luiz indicou Pocah

Prova bate e volta – Pocah venceu

