BBB21: Pocah declara ‘guerra’ após treta com Gilberto

Após o Jogo da Discórdia do BBB21, Pocah e Gilberto estão em pé de guerra. Depois da briga que rolou na madrugada de hoje, ambos repercutiram sobre o assunto. Em conversas paralelas, eles deixaram claro que querem distância um do outro no jogo.

A cantora conversou com Caio e Rodolffo e bateu o martelo sobre a relação com o economista. Para ela, qualquer chance de amizade entre eles foi destruída após a discussão.

‘Agora é guerra’, diz Pocah sobre Gil

Durante a conversa com os brothers, Pocah disse que se sentiu humilhada por Gilberto. Para ela, o pernambucano quis apenas aparecer como o ‘dono da razão’ no BBB21.

“Chamando todo mundo para assistir à peça de teatro, ao show. Não fui ali para fazer show, fui para falar com ele apenas. Já que, no ao vivo, ele se cresce, eu fui lá, somente selar a guerra. Agora é guerra. Não vou ficar batendo boca com ele, não. É o Brasil que decide”, afirmou a cantora.

Ela continuou: “Eu falei com você na sala que eu não queria falar com ele para brigar. Eu fui lá porque queria mostrar para ele que eu não queria mais isso, me senti como se estivesse me humilhando, foi humilhante para mim. Mas, ali, eu estava afirmando que, a partir de agora, não iria mais atrás dele pra gente poder se entender, não quero isso aqui. Não quero barraco, não quero entender, desentender. É isso mesmo e ponto. Foi muito baixo”.

Caio relembrou a briga: “Você viu o começo como foi? Ela chegou baixinho conversando com ele e ele já começou a bater palma, gritar e olhar para os lados”. “Ele veio para cá para isso”, opinou Rodolffo.

- PUBLICIDADE. -

Gilberto afirma que não quer mais papo com a cantora

Na tarde desta terça-feira (16), Gilberto escolheu Karol Conka para desabafar sobre Pocah. Depois de toda a discussão entre ele e a cantora, o economista disse que não queria mais se envolver com enquanto estiverem no BBB21.

“Não vou mais conversar com ela, é a minha opinião e ponto. Está tudo certo. É do jogo dela, não do pessoal dela”, avaliou o pernambucano.

BBB21 – Como foi a briga entre Gilberto e Pocah?

O Jogo da Discórdia sempre é motivo para algum mal-estar entre os brothers, e o desta segunda-feira (15), rendeu. Para começar, Pocah não gostou nem um pouco de ouvir de Gilberto que ela não venceria o programa na opinião dele. Depois do jogo, ela questionou a fala de Gil e a briga entre eles começou.

A sister disse que teve o caráter questionado por ele e Gil a acusou de fazer personagem no BBB21. Conforme a briga se desenvolveu, eles trocaram palavrões e tiveram que ser separados pelos colegas.