BBB21: Projota diz ter plano B com a esposa se participação ‘der ruim’

Projota parece ter um “plano B” caso sua participação no BBB21 não saia como planejado. O cantor, que disputa o paredão dessa semana contra Lumena e Arthur, contou nessa segunda (1º) em uma conversa na hidromassagem com Lumena e Pocah, que ele e sua esposa Tamy Contro já decidiram o que vão fazer caso ele “queime” sua imagem durante a participação no programa.

O artista protagonizou algumas polêmicas dentro do reality que tem deixado o público descontente, como a relação dele com ex-participante Lucas Penteado. Na enquete do DCI, Projota tem 52% das intenções de votos para deixar a casa na próxima terça.

Qual o plano de Projota após deixar o BBB21?

Segundo informações do portal UOL, o rapper afirmou que foi sua esposa quem o convenceu a participar do BBB21. Os dois já tem todo um “plano de crise” caso o cantor saia do programa com a imagem prejudicada. “Uma coisa só que eu quero que você saiba: se eu for e der a maior merda do mundo, a minha carreira acabar, acabar tudo, por mim a gente pega as nossas coisas e vai embora. Eu não preciso cantar, eu não preciso ser o Projota, eu preciso de vocês duas (se referindo à esposa e filha). A gente some, eu não me importo. Vamos para uma cidade pequena e fugimos das pessoas que querem me xingar”, declarou.

Ainda em conversa com as sisters, o cantor afirmou que caso Tamy lhe desse um motivo para não ir, ele desistiria da participação no BBB21. Entretanto, sua esposa disse que se ele estivesse disposto a realmente jogar tudo para o alto, ele poderia ir. “É um tapa na cara de todo mundo que disse que ela estava comigo por interesse”, afirmou o rapper. Pocah concordou com o colega e disse que é muito ruim “ver as pessoas julgarem quem a gente ama”.