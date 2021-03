Porcentagem BBB 21 paredão: parcial indica 5º eliminado

Porcentagem BBB 21 paredão – Na noite deste domingo (28), a quinta berlinda da edição foi formada e Arthur, Projota e Lumena agora precisam da ajuda do público para continuar no jogo. Quer saber quem na terça-feira (2/3), do BBB 21? Consultamos o resultado parcial da nossa enquete para saber quem deixa o reality show neste paredão e a disputa está acirrada entre dois nomes.

Quem sai do BBB 21?

Quem deve ser eliminado é o rapper Projota, de acordo com a enquete do jornal DCI. Em consulta realizada na manhã de segunda-feira(1/03), o brother já havia recebido 52,20% das intenções dos votos.

A segunda colocada da enquete no resultado parcial, Lumena. A psicóloga também tem um número alto de votos, somando 45,06% dos votos na votação.

A disputa entre a baiana e o paulista ainda pode surpreender, já que os dois tiveram atitudes que desagradaram o público. Arthur está tranquilo no resultado parcial da enquete do DCI até agora e deve continuar no BBB 21. O instrutor de crossfit tem apenas 2,74% dos votos para deixar o reality show.

Vote enquete BBB 21

Como foi a formação do paredão?

A berlinda desta semana começou a ser formada no sábado (27), com o toque do Big Fone. Carla Diaz atendeu ao telefonema e emparedou três colegas: Lumena, Rodolffo e Fiuk. No domingo (28), o líder João indicou Projota ao quinto paredão do BBB 21, em seguida a casa votou e Arthur acabou na berlinda.

Antes da prova bate e volta ser realizada, o indicado do líder, Projota, pôde salvar um dos três emparedados pelo Big Fone, o cantor escolheu tirar Fiuk da berlinda. A prova bate e volta então foi realizada e Rodolffo se salvou do quinto paredão do BBB 21.

