BBB21: Projota ganha a prova do anjo e pode mudar rumo do jogo

Quem ganhou prova do anjo hoje 13/03? Projota recebeu o colar da imunidade do BBB21 após uma prova que contou com a sorte e a memória dos brothers. Além de mais uma semana na casa e indicar duas pessoas sobre o monstro, o participante também ganhou um Fiat Strada Volcano zero.

Quem ganhou prova do anjo hoje no BBB21?

Primeiramente, os participantes realizaram um sorteio para definir a ordem de participação: Projota (1), Viih Tube (2), Rodolffo (3), Pocah (4), Thaís (5), Sarah (6), Juliette (7), Arthur (8), Caio (9), Camilla de Lucas (10), Gilberto (11), João Luiz (12) e Carla Diaz (13).

Os brothers foram encaminhados ao Quarto Cordel, onde ficaram esperando pela sua vez na prova. Realizada a prova, eles devem ir para o Quarto Colorido aguardar o cumprimento da Prova do Anjo Fiat pelos demais.

Para a prova do Anjo da Fiat, os participantes tiveram que decorar uma sequência de elementos que compõe o design de um carro da marca. Para ganhar, os brother precisavam apertar os botões na ordem certa. Quem acertasse mais rodadas ganharia a disputa. Assim, quem ganhou prova do anjo hoje foi Projota.

Quem está no castigo do monstro?

João e Sarah receberam o castigo do anjo de Projota. A dupla vai ficar acorrentada até a noite de domingo. Terão que dormir e comer juntos. Apenas quando forem usar o reservado poderão ficar separados.

Como consequência do castigo do mostro, a dupla perdeu 300 estalecas, como acontece com quem está no Monstro. Além disso, quem está no Vip (como é o caso de Juliette), foi automaticamente levada para a Xepa.

