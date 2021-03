BBB21: quanto custa exibir um comercial durante o programa?

Sucesso de audiência na TV e de engajamento nas redes sociais, o BBB21 tem atraído dezenas de marcas que querem anunciar durante o programa. Na última terça-feira (23), com a eliminação de Karol Conká, a emissora chegou a bater 38 pontos em São Paulo e 41 no Rio de Janeiro, segundo informações do jornal O Globo.

O reality registrou participação de 62%, ou seja, a cada 100 televisores ligados, 62 estavam assistindo ao BBB21. Essa é a maior média de telespectadores desde a final do BBB10.

Com tamanha repercussão, formou-se uma fila de anunciantes, o que fez com a emissora abrisse um intervalo extra durante a edição, marcada pela saída da rapper com a maior rejeição da história do programa – Conká foi eliminada com 99,17% dos votos.

Quanto custa exibir um comercial durante o BBB21?

Segundo a tabela de preços disponível no portal de Negócios da Globo, para exibir um comercial de 30 segundos, as marcas precisam desembolsar R$508 mil. Ou seja, se quatro empresas comprarem o espaço para anúncio, em apenas um break, a Globo registra um faturamento de mais de R$2 milhões.

O que motivou o intervalo extra depois da eliminação de Karol Conká?

Nas redes sociais, internautas especularam que o motivo do intervalo extra seria para informar a cantora rapidamente sobre a situação da sua imagem do lado de fora da casa. A ideia ganhou força no Twitter após o apresentador informar que Karol havia batido o recorde de rejeição do programa – a rapper não demonstrou muita surpresa.

Em nota enviada ao colunista Maurício Strycer, do portal UOL, a Globo negou a existência da conversa com Karol antes do ao vivo e afirmou que o break foi colocado devido a alta demanda de anunciantes, que ficaram satisfeitos em exibir suas marcas durante o programa da última terça.

