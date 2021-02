O que Karol fez no BBB21? Veja momentos que o público não esqueceu

Karol Conká causou muita polêmica no BBB21. A sister saiu do programa com a maior rejeição da história do reality show, mas tem se recuperado desde que deixou o Big Brother. Karol conquistou cerca de 300 mil seguidores no Instagram desde que deixou o reality e tem sido perdoada por alguns fãs do programa. No entanto, não é todo mundo que está disposto a esquecer o que a cantora fez no confinamento, nas redes sociais se tem visto muitos compartilhamentos que relembram momentos polêmicos de Karol Conká no BBB que o público não quer deixar no esquecimento. Você lembra o que Karol fez durante seu tempo confinada? Confira a lista:

O que Karol fez nas festas do BBB21?

Karol causou em algumas comemorações do confinamento. Em uma das festas mais marcantes da temporada, a que resultou na desistência de Lucas do programa, uma das confusões que aconteceram na madrugada foi o confronto entre a dona do hit “Tombei” e Carla Diaz. A cantora teve um ataque de ciúmes e acusou a atriz de dar em cima de Arcrebiano, a briga foi regada a gritos e acusações. Carla disse que se sentiu muito humilhada.

Em outras festas, Karol também ganhou os holofotes ao ficar falando mal dos colegas de confinamento e soltar ofensas, como fez com Viih Tube, quando comparou a youtuber com a personagem Peppa Pig.

Karol foi acusada de ser abusiva e assediadora

A cantora foi acusada de passar dos limites com Arcrebiano no BBB21. A sister investiu romanticamente no brother várias vezes, até que o modelo cedeu e ficou com ela em uma das festas do programa. No entanto, na web, alguns consideraram o momento um caso de assédio, pois o que Karol fez foi tentar beijar o modelo algumas vezes antes de ele realmente aceitar.

Depois de ter começado o affair com Arcrebiano no BBB21, Karol foi acusada de abusar psicologicamente do participante. A equipe do brother chegou a pedir para que o público o eliminasse.

essa insistência da karol conká em ficar com o arcrebiano quando ele claramente não quer tem nome: assédio. #bbb21 pic.twitter.com/JRJ9ESmXcE — lucas paiva em #BBB21 (@paiva) February 4, 2021

O que Karol fez com Juliette no BBB21?

A sister foi chamada de xenofóbica por imitar o sotaque de Juliette, que é da Paraíba, e insinuar que era mais educada que a advogada por ter sido criada em Curitiba.

Além disso, após se irritar com a personalidade de Juliette e atitudes da sister no BBB21, a cantora promoveu a exclusão da paraibana na casa e disse que “seria o manicômio dela” se fosse preciso.

#BBB21 "Se ela tá se fazendo de louca, eu vou ser o manicômio dela. Eu vou fazer ela pedir pra sair, ou vai ter que aguentar." NUNCA esqueçam do que Juliette sofreu por causa da sociopat*; não esqueçam de TODOS que ficaram calados diante disso. pic.twitter.com/m2hcwQVWjg — Lou. (@Wanleesi) February 22, 2021

Karol expulsou Lucas da cozinha

Karol destratou Lucas várias vezes no confinamento, no entanto, o momento que mais marcou o público foi quando a cantora o expulsou da cozinha com a justificava que queria “comer em paz”.

Se alguém tiver com alguma pena da Karol, vulgo Jaque Patomba, lembrem dela humilhando o Lucas na hora de comer #BBB21 pic.twitter.com/oj7AYqqoNH — Nersu Wayne 🌵 (@nrlfilho) February 22, 2021

Cantora foi acusada de tentar desestabilizar colegas

Karol se envolveu em várias brigas na casa, como a que teve com Camilla de Lucas após acusá-la de defender “o outro grupo”. Em algumas dessas confusões, Karol foi acusada de desestabilizar os colegas de propósito, como o dia em que Gilberto surtou após ser desacreditado pelos colegas. A discussão começou após a dona do hit “Tombei” falar do assunto com Gil e Arthur.

Ações de sister no BBB21 resultaram em denúncias

O que Karol fez no programa acabou gerando mais de 20 comunicações ao Ministério Público do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria do órgão ao portal UOL no começo do mês de fevereiro e segundo o MP seriam encaminhadas para distribuição entre as Promotorias de Justiça de Investigação Penal da Barra da Tijuca.

