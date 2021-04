BBB21: veja que horas começa o BBB hoje, sexta-feira (01/04)

Hoje tem prova do anjo? Nesta sexta-feira (2/4) o Big Brother Brasil, reality show que tem apresentação de Tiago Leifert, vai mostrar a repercussão da prova do líder, realizada na noite anterior, além do clima de jogo para o décimo paredão da temporada. Veja que horas começa o BBB.

Que horas começa o BBB hoje?

O BBB nesta sexta-feira (2) vai começar às 22h30 (horário de Brasília), de acordo com a programação oficial divulgada pela Globo. O programa será exibido após mais um capítulo de Amor de Mãe, novela protagonizada pelas atrizes Regina Casé, Adriana Esteves e Taís Araújo.

O que tem hoje no BBB21? A edição ao vivo do Big Brother Brasil vai mostrar como foi o dia dos participantes após a nova liderança ser definida na casa mais vigiada do Brasil. Além disso, um resumo de como foi a prova e a chegada do novo líder ao quarto do líder durante a madrugada de hoje.

Programação da semana no BBB21

O BBB21 não tem horário de exibição fixo na programação da Globo. Isso porque, a emissora promove uma linha de shows diversa em que programas que não são diários podem ser exibidos em dias específicos na grade. Por exemplo, às quartas o canal exibe o Futebol logo após a novela das nove Amor de Mãe, o que pode atrasar a exibição do Big Brother em até 1h20. No geral, o BBB entra pode entrar no ar entre 22h20 e 00h00.

Veja a programação da semana

Segunda-feira: Jogo da Discórdia

Terça-feira: Eliminação

Quarta-feira: Festa do líder

Quinta-feira: Prova do líder

Sexta-feira: Prova do Anjo/ ou, Festa

Sábado: Festa com show/ ou, Prova do Jogo

Domingo: Formação de paredão

Como assistir o Big Brother

O BBB21 é exibido diariamente na programação da Globo (podendo entrar no ar 22h20 e 00h00 – horário de Brasília). Além da TV aberta, o reality show é exibido ao vivo 24 horas por dia através do Globoplay, por R$ 22,90 mensais e da TV por assinatura (mesmo valor, adicionado ao pacote atual). Veja como funciona o Pay-per-view.

TV Paga – o assinante tem direito a um mosaico com quatro câmeras em uma tela. O usuário pode assistir ao mesmo tempo ou selecionar uma preferida para ver no modo tela cheia. Além disso, a plataforma disponibiliza funções interativas para tornar melhor a experiência de ‘consumir’ o BBB21.

Globoplay – o usuário tem acesso a 14 câmeras espalhadas pela casa mais vigiada do Brasil. Duas das câmeras disponíveis mostram o BBB21 no mesmo modo que o assinante da TV paga no (acompanha a casa). A plataforma também disponibiliza resumos do reality show no Click BBB e programas na íntegra.

