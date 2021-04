Festa do líder BBB21: veja as melhores fotos do ‘treino do Arthur’

Festa do líder BBB21 – Arthur é líder pela segunda vez no Big Brother Brasil e para se despedir do seu reinado, ganhou uma festa produzida pela produção do reality show. O evento foi todo escolhido pelo crossfiteiro, que optou pela temática de academia de crossfit. Veja os melhores momentos do início da festa do líder no BBB.

Festa do Líder BBB21

A festa do líder Arthur no BBB21 foi idealizada pelo próprio durante conversa com Tiago Leifert no confessionário no último sábado (27) momento antes da prova do anjo. O ex-namorado de Carla Diaz escolheu o tema ‘Treino do Arthur’ e pediu uma decoração com halteres e cenário de academia.

Arthur não pediu um figurino elaborado, optando apenas por um look casual. A produção do BBB21 permite que em festas do líder apenas quem é o manda-chuva escolha o figurino. Os demais participantes precisaram usar a criatividade com as roupas que estão em suas respectivas malas.

Veja o que tem no Treino do Arthur

Músicas de participantes cantores

Comidas leves e de atletas como batata doce

Gin

Energético

Vodka com limão

A Festa do Líder BBB21 começou por volta das 23h00 e contou com abertura da música Muleque de Vila, um dos principais sucessos de Projota, amigo que Arthur fez no reality show. A segunda música da noite foi Tombei, de Karol Conká. Logo depois, o evento seguiu com músicas de Pocah, Rodolffo e Fiuk, que até uma semana atrás travava embate com o crossfiteiro.

O início da festa foi marcado por reclamações do anfitrião sobre as bebidas solicitadas no confessionário. Segundo Arthur, a produção do reality show colocou apenas uma garrafa de gin, e apostou na cerveja e na água tônica. Apesar das reclamações, o líder seguiu curtindo a playlist do evento.

Pocah e Arthur (Foto: Reprodução/ TV Globo) Arthur (Foto: Reprodução/ TV Globo) Rodoolffo e Arthur (Foto: Reprodução/ TV Globo) Festa do Líder Arthur (Foto: Reprodução/ TV Globo) Camilla de Lucas e João Luiz (Foto: Reprodução/ TV Globo) Viih Tube e Thaís (Foto: Reprodução/ TV Globo) Fiuk (Foto: Reprodução/ TV Globo) Festa do Líder Arthur (Foto: Reprodução/ TV Globo) Anterior 1 De 8 Próximo

Como assistir a festa ao vivo?

A festa do líder acontece toda quarta-feira na casa mais vigiada do Brasil. O evento, no entanto, não tem transmissão na TV aberta, podendo ser assistido apenas através do pay-poer-view, disponível em duas opções: Globoplay e TV por assinatura. A assinatura no serviço de streaming da Globo custa a partir de R$ 22,90 mensais. Na TV Paga, o assinante paga o mesmo valor, que é cobrado no pacote atual.

