BBB21: Quem é o novo líder? Caio vence a prova do líder de hoje (8/4)

Quem é o novo líder do BBB21? – Tem líder novo na área! Caio venceu a prova do líder desta quinta-feira (8/4) e conquistou o reinado da semana. Agora o novo rei poderá desfrutar do VIP, do quarto exclusivo, da festa temática da próxima quarta e indicar uma pessoa direto ao paredão na próxima formação da berlinda.

Caio é o novo líder do BBB21. O brother superou os adversários que em uma prova de agilidade que contou com fase mata-mata no reality show.

Na prova, os participantes tinham que arremessar discos em uma pista escorregadia marcada com pontuações de 30 a 100. Na primeira rodada, houve um sorteio para definir que seria a primeira cabeça de chave . Fiuk foi o sorteado e escolheu desafiar Pocah. A funkeira levou a melhor e se classificou para a próxima fase.

No segundo duelo, João Luiz e Arthur disputaram uma vaga na final. O instrutor de crossfit se classificou. Já na terceira rodada, Caio venceu Thaís. No quinto duelo, Camilla de Lucas superou Gilberto e garantiu sua participação na final da prova do líder do BBB21. Por fim, o último duelo foi disputado entre as amigas Juliette e Viih Tube. A youtuber levou a melhor e foi à final da disputa.

Na segunda fase do mata-mata, todos os classificados tiveram direito a um lançamento de disco na pista. Os dois com as melhores pontuações se classificaram para a fase final. Arthur e Caio levaram a melhor. Quem é o líder BBB21? Caio venceu a última fase da prova é está na liderança do Big Brother Brasil.

Quem está no paredão? Os participantes foram surpreendidos com anúncio do apresentador Tiago Leifert de que os finalistas da prova tinham que montar a final do mal. Caio escolheu Camilla de Lucas e Arthur indicou Fiuk. Na rodada, os escolhidos arremessaram dois discos – Fiuk teve a menor pontuação e foi ao paredão .

Após a vitória de Caio na prova do líder, o brother dividiu a casa entre vip e xepa. O fazendeiro escolheu Arthur, Gilberto e João Luiz para o VIP dessa semana. Os escolhidos ganham 1000 estalecas cada para as compras do mercado, e podem escolher tudo do bom e do melhor.

Já Pocah, Thaís, Viih Tube, Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette ficaram na xepa. Os grupo recebe apenas 500 estalecas cada, e possui opções mais limitadas e menos populares nas compras de mercado. Geralmente, os brothers da xepa se alimentam de rabada, fígado, ovo, macarrão instantâneo, goiabada, arroz, entre outros.

Na semana passada, Viih Tube venceu a prova do líder, que foi de resistência. Na ocasião, os brothers enfrentaram uma maratona de dança. Quando a música parasse, eles deveriam montar um quebra-cabeça e retornar para a pista, dentro do tempo do cronômetro. A influenciadora foi a última a deixar a prova e conquistou a liderança.

Além de Viih Tube, veja quem já foi líder:

1ª Nego Di

2ª Arthur

3ª Karol Conká

4ª Sarah

5ª João Luiz

6ª Rodolffo

7ª Fiuk

8ª Gilberto

9ª Arthur

10ª Viih Tube

Como será a formação do paredão?

O décimo paredão do BBB21 terá quatro participantes emparedados. O primeiro foi definido na prova do líder que ocorreu hoje no reality show.

Na formação de paredão que vai ocorrer neste domingo (11), o líder da semana, vai indicar um concorrente diretamente para a berlinda. A casa vai votar no confessionário e os dois mais votados também irão ao paredão. Todos os indicados, exceto a escolha do líder, jogarão a prova bate e volta em que o vencedor se livrará da votação do público.