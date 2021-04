BBB21: Fiuk e Gil vencem a prova do anjo; Veja quem está no monstro

Fiuk e Gilberto ganharam a prova do anjo do BBB21 deste sábado (03). Além de um almoço especial com diversas regalias e o presente do anjo, os novos anjos pode imunizar um amigo e tem o poder de colocar duas pessoas no temido castigo do monstro.

Além disso, o economista e o filho de Fábio Jr. ganharam R$ 10 mil cada da Fanta, patrocinadora da prova do anjo de hoje.

Quem ganhou o anjo no BBB21?

Os brothers foram divididos em quatro duplas: Caio e Rodolffo (1), Gilberto e Fiuk (2), Camilla e João (3) e Pocah e Arthur (4). Os jogadores precisavam de transferir duas latinhas de um lado para o outro. Para isso, um jogador carregava a latinha e outro fazia o comando de transporte da lata gigante.

Fiuk e Gilberto fizeram o percurso em menor tempo e ganharam a prova.

Três sisters ficaram de fora da disputa pelo anjo: Juliette, Thais e a líder Viih Tube.

Quem é o monstro da semana?

O anjo de cada semana precisa escolher dois participantes que estarão no castigo do monstro da semana. Após a prova, o vencedor da disputa precisa distribuir os colares do monstro. Os escolhidos para o castigo perdem 300 estalecas cada. Caso a pessoa escolhida esteja no Vip, vai direto para a Xepa.

Após a dupla vencer a décima prova do anjo do BBB21, os escolhidos para o monstro da semana foram Rodolffo e Caio. Os dois devem usar roupas dos tempos da caverna e ir ao jardim quando tocar a música.

Quem já ganhou a prova do anjo do BBB21 nas outras semanas?

Rodolffo: o sertanejo foi o primeiro a vencer uma prova do anjo no BBB21

o sertanejo foi o primeiro a vencer uma Carla Diaz: a atriz foi a ganhadora da disputa e colocou Lucas e Gilberto no monstro

a atriz foi a ganhadora da disputa e colocou Lucas e Gilberto no monstro Caio: o fazendeiro venceu três provas seguidas pelo colar do anjo

o fazendeiro venceu três provas seguidas pelo colar do anjo Arthur: o brother ganhou uma disputa de arremessos no confinamento

o brother ganhou uma disputa de arremessos no confinamento Projota: o cantor venceu a sétima prova do anjo do BBB21 e levou um carro

o cantor venceu a sétima e levou um carro Viih Tube: a sister foi a melhor em um jogo da memória e ganhou a oitava prova do anjo

a sister foi a melhor em um jogo da memória e ganhou a oitava Thais: a sister tirou a sorte grande e venceu na nona prova do anjo.

Como vai ser o Paredão?

A formação do Paredão desta semana é inédita. Além da indicação da líder Viih Tube, os brothers terão que escolher dois participantes em uma votação no confessionário e outra uma outra votação aberta, na sala. O indicado da votação aberta ainda terá o direito de puxar alguém ao Paredão.

Para escapar da berlinda, jogam a prova Bate e Volta os indicados pela casa e também quem foi puxado ao paredão. A votação para eliminar um dos brothers se inicia logo após a mini prova deste domingo, 04 de abril.