BBB21: Rodolffo toma banho pelado no quarto do líder

Rodolffo resolveu encerrar sua estadia no quarto do líder de uma maneira um tanto ‘ousada’ no BBB21. Isso porque, no inicio da noite desta quarta-feira (10/3), o cantor sertanejo tomou banho completamente nu e surpreendeu o amigo Caio Afiune, que estava no cômodo principal da casa mais vigiada do Brasil.

Rodolffo tomou banho pelado no BBB21?

O sertanejo se preparava para a festa do do líder que vai acontecer nas próximas horas no BBB21, quando resolveu tomar banho ao modo tradicional. Antes de tirar a sunga, Rodolffo fez questão de deixar a água do chuveiro quente até que o vapor abafasse vidro do box do banheiro no quarto do líder.

Percebendo que de fato o amigo começou tirar a roupa, Caio saiu do local e disse ter visto o bumbum do mesmo. Já na área externa da casa, o fazendeiro contou para Juliette e Sarah que Rodolffo estava tomando banho pelado no BBB21. A advogada logo foi ao quarto cordel, onde Gilberto estava dormindo, e o acordou para ver a cena de perto.

- PUBLICIDADE 1-

Rodolfo tomando banho pelado, só consegui isso pq a câmera corto 😳 pic.twitter.com/8xdWjd7ok1 — Bruno King (@AnairaKing) March 10, 2021

Gil saiu correndo do quarto e foi em direção aposentos do líder. Chegando na janela de vidro, o economista se mostrou em êxtase. “Aí, que nervoso. Dá para ver as coisas”, disse ele em referências as partes íntimas de Rodolffo. Juliette relutou um pouco para ver o cantor peladão, mas logo se aproximou da janela e assistiu ao banho mais quente da edição.

Sarah, que estava sentada em um dos sofá no gramado da casa do BBB21, se recusou a ver a cena do amigo pelado. “Eu não quero ver não”, disparou ela para Juliette.

- PUBLICIDADE 2-

Promessa é dívida

Após a eliminação de Carla Diaz do BBB21 na noite desta terça-feira (9/3), Rodolffo confessou para alguns participantes o seu desejo de tomar banho pelado no quarto do líder. O ex-marido de Rafa Kalimann disse, inclusive, que com os vidros embaçados seria impossível uma das câmeras do reality show filmar ele pelado.