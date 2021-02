BBB21: saiba como assistir o ‘Mesa BBB’ desta quinta (11/02)

Antes chamado de ‘Mesa Redonda BBB’, o ‘Mesa BBB’ é apresentado por Vivian Amorim, Ana Clara e Rhudson Victor. Com a eliminação de Arcrebiano, e últimos acontecimentos da casa, o público poderá acompanhar mais notícias do programa nesta quinta-feira (11).

Onde assistir ao Mesa BBB?

O Mesa BBB vai ao ar ao vivo no Gshow, o site oficial do BBB21. Para assistir basta entrar em https://gshow.globo.com. No programa acontece um debate amplo com os eliminados do reality, além de ex-BBBs e também influenciadores que são convidados.

Qual dia e horário do Mesa BBB21?

Dentro do Gshow, o Mesa BBB acontece todas as quintas-feiras logo após o programa ao vivo apresentado por Tiago Leifert. No comando de Ana Clara, Vivian Amorim e Rhudson Victor, os ex-BBBs falam sobre tudo o que está rolando na casa mais vigiada do Brasil.

Nesta quinta-feira (11), Arcrebiano, último eliminado do BBB21 e Kerline, a primeira a deixar o programa, vão participar do bate papo sobre os últimos acontecimentos na casa.

Além dos nomes já citados, mais ex-BBBs vão fazer parte desta conversa. Maria, vencedora do BBB11, Daniel Rolim, também do BBB11, Gabi Martins, do BBB20, e a influenciadora Maíra Azevedo, a Tia Má, também farão parte dos comentários sobre o BBB21.

- PUBLICIDADE -

Hoje a fofoca sobre o BBB tem horário, Central! 💅 Logo após o programa vamos acompanhar nossa neném na Mesa BBB, ao vivo no link https://t.co/m3BkeaqRQq pic.twitter.com/qKofnDEpHa — Central da Gabi (@centraldagabi) February 11, 2021

Arcrebaniano vai participar

Segundo eliminado do BBB21 em paredão com Gilberto e Juliette, Arcrebiano lamentou ter se envolvido com Karol Conka. Para o ex-BBB, ele foi manipulado no jogo.

“Karol fez polêmica, que foi muito nome sujo nas minhas costas. Fiquei decepcionado. Se tivesse amigo mesmo na casa, [Nego Di e Projota] teriam me dito. Fui muito manipulado ali dentro”, lamentou Arcrebiano. Nesta quinta-feira (11), ele irá falar mais sobre sua eliminação no Mesa BBB.