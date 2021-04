BBB21: saiba quem é o alvo de Viih Tube no paredão de domingo

Viih Tube, a líder da semana, precisa indicar um brother ao paredão do BBB21 no próximo domingo (4). Antes mesmo de ganhar a prova da última quinta-feira, a influenciadora já tinha seu alvo definido.

Quem Viih Tube vai indicar ao paredão?

Na tarde da última quinta-feira, durante uma conversa com Thaís, Viih Tube revelou o seu alvo da semana na formação do próximo paredão. No quarto colorido, a loira contou seus planos para a dentista: “A única pessoa que eu acho que realmente indicaria a gente direto, eu principalmente, você acho que não direto, mas votaria, é o Gil só”.

Thaís questionou novamente: “Em quem a gente vai votar, Vitória?”. “Eu vou votar nele!”, disparou Viih.

A dentista quis saber quem seria a segunda opção, caso Gil não estivesse disponível para votação: “Eu tenho duas próximas opções na cabeça, mas que eu não quero votar” respondeu a líder.

A goiana questionou quem seria, mas Viih não quis revelar quem era. “Eu não quero falar, mas não é o Caio e Rodolffo”, garantiu.

Thaís disse que já sabia quem era, e a influenciadora justificou: “Porque eu sei que votaria em mim para juntar voto”.

Dinâmica da semana BBB21

A dinâmica desta semana do BBB21 terá algumas mudanças. Como já é de costume, o líder vai indicar um brother direto ao paredão. A casa vota no confessionário e o mais votado, além de ir para o paredão, puxa uma nova votação aberta na sala. Quem receber mais votos durante a votação aberta, tem direito a um contragolpe. Todos jogam a prova bate e volta, exceto pelo indicado do líder. Vale lembrar que os anjos Fiuk e Gilberto vão imunizar um jogador.

Gilberto e Fiuk imunizam um jogador.

Líder faz sua indicação.

O brother mais votado pela casa no confessionário, além de ser emparedado, vai iniciar uma segunda votação aberta na sala de estar.

Brother mais votado na votação aberta no paredão.

Contragolpe do indicado pela casa na votação aberta.

Todos jogam a prova bate e volta, exceto o indicado do líder.

