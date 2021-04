BBB21: Pocah apanhou em briga com Ludmilla antes do reality

Pocah, integrante do grupo Camarote do BBB21, vai reencontrar uma velha conhecida na festa de hoje. Isso porque Ludmilla, cantora de funk, vai se apresentar neste sábado (3) no reality. Ludmilla e Pocah já tiveram um encontro nada amigável alguns anos atrás, e o público está ansioso para ver a reação da carioca ao reencontrar a cantora na casa mais vigiada do Brasil.

Briga entre Ludmilla e Pocah

De acordo com informações do UOL, o barraco entre Ludmilla e Pocah teve direito até a pancadaria. Tudo começou devido a um mal entendido sobre a música Recalcada, lançada em 2012, quando ambas ainda estavam em começo de carreira. A gravadora das cantoras decidiu dar a música para Ludmilla, sem avisar que a faixa havia sido escrita por Pocah. “Eu ganhei uma música quando não era famosa. Aí eu gravei. Uma menina que era mais famosa que eu na época gravou a música na minha frente”, contou Ludmilla em entrevista ao programa The Noite, em 2014.

Ludmilla acreditava que Pocah tinha ‘passado a perna’ nela. “[Dei] Porrada. Eu não sabia nem que ia brigar. Esquentou meu sangue […] Ela caiu numa mesa de vidro e ficou falando que iria rasgar o rosto dela. Todo mundo veio nos separar. Rolou porrada mesmo”, explicou a funkeira durante a entrevista.

Cinco anos mais tarde, foi a vez de Pocah contar sua versão da história. “Deram uma música que eu fiz para a Ludmilla gravar sem o meu consentimento. Eu nem sabia, ela muito menos […] Eu não roubei a música, e ela pode confirmar isso, porque a Lud tem um coração gigantesco, e eu creio que ela não compactuaria com essa mentira”, disse a cantora. A carioca também afirmou que as duas já se entenderam: “Hoje somos maduras o suficiente para deixar nossos problemas lá atrás, e eu a amo e a respeito demais”.

Ludmilla se apresenta na festa de hoje do BBB21

O assunto da briga entre Ludmilla e Pocah voltou à tona após o anúncio do show da autora de “Onda Diferente” na festa de hoje do reality. Na internet, os fãs fizeram várias postagens sobre como vai ser o reencontro entre as duas cantoras.

A Pocah perdeu a prova do anjo, e a noite vai ter que ver um show da ludmilla q ja socou a cara dela, coitada — Sapo (@Vitor_Do_live) April 3, 2021

A Pocha Chegando na festa e dando de cara com a Ludmilla Coitada da Pocah Juliette e Thais Monstro Funky Tati Os Bastião #FESTABBB21 #ProvaDoAnjo #BBB21 pic.twitter.com/FQ4XDn56PS — Luan Silva❤🌵 (@Luansilvah__) April 3, 2021

A Pocah e a Ludmilla hj se encontrando na festa do #BBB pic.twitter.com/hsNOBPVB8d — gaybriel (@souumgabriel) April 3, 2021

Meu Deus hoje é Ludmilla na festa do Big Brother Kkkkkkkkk Eu quero uma câmera mostrando a reação da Pocah KKKKKKK #BBB21 — Josélio Amorim 🌵❤️ (@JojotaEchelon) April 3, 2021

Veja também:

BBB21: Fiuk e Gil vencem a prova do anjo; Veja quem está no monstro

BBB21: saiba como nasceu o hit ‘Batom de cereja’ de Israel & Rodolffo