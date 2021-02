BBB21: saiba quem Fiuk, Caio e Gilberto vão indicar ao paredão

Fiuk, Caio e Gilberto vão ter que indicar um dos brothers ao paredão neste domingo (21). Isso porque o trio ficou até o final da prova que consagrou Sarah a líder da semana no BBB21 na última quinta-feira (18).

Na área externa da casa, os três decidiram conversar para chegar em um consenso de quem colocar na berlinda.

Quem o trio vai colocar no paredão do BBB21?

Enquanto conversavam, eles colocaram alguns nomes na ‘mesa’ e cada um citou em quem vota dentro do BBB21. Caio hesitou em falar, mas também acabou citando um nome.

“Vamos decidir juntos, em conjunto, e vamos manter isso no máximo sigilo. A única chateação que eu tive aqui foi com a Camilla, mas já está resolvido. Ao mesmo tempo, seria uma decisão irrisória no confessionário, até mesmo porque o meu está na reta de ir ao paredão”, comentou Caio.

Direto, Fiuk admitiu que não confia em Arthur, o brother inclusive já votou no educador físico. “A única pessoa que de fato foi estranha comigo, de maneira incoerente, foi o Arthur. Eu não confio no cara”, disse o cantor.

Gilberto disse que votaria em Pocah ou Projota, mas que não teria objeção caso todos quisessem ir em Arthur. “Eu conversei com ele [Arthur]. A situação mais recente que eu tive foi com a Pocah. Quando eu começo a pesar na minha cabeça, teve a situação com ela, o que me deixou triste é que antes de nos resolvermos ela disse que se eu fosse falar com ela iria virar a bunda para mim. A outra opção para mim é o Projota, que mostrou indignação das minhas atitudes e não me chamou para conversar”.

Depois da conversa eles decidiram que vão indicar Arthur. Apesar de não ter problemas com o brother, Caio concordou com os colegas. “Embora eu não tenha situações diretas com ele, a gente tem que entrar em um consenso”, completou o fazendeiro.

Sarah diz que vai indicar Projota ao paredão

Depois que Fiuk revelou para Gil e Sarah que Projota e Arthur votariam no pernambucano, a líder mudou sua indicação no BBB21. A princípio, Sarah recebeu o que indicaria Pocah, mas o rapper se tornou sua primeira opção.

Em conversa no quarto do líder, ela falou de Projota: “Neste momento, eu já estou começando a pensar que eu vou mandar o Projota, e não a Pocah. Estou pensando seriamente em mandar o Projota depois dessa história toda”, disse a líder da semana.

“Como que ele faz isso comigo? Tu tá entendendo o nível da mesquinharia e da podridão que esse cara fez comigo? Eu pensei que era um negócio, é muito maior do que isso. Eu estou em choque ainda”, disse Gil. “Eu confio zero nele”, diz a consultora de marketing digital. O pernambucano acrescenta: “Eu quero distância. Não quero olhar na cara dele. Ele é baixo”.

Ainda na manhã de hoje, para Caio e Gilberto, ela confirmou que quer indicar Projota na formação de amanhã no BBB21.