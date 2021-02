BBB 21: Anjo da semana, Caio diz que não vai imunizar Rodolffo

Caio venceu a prova e se tornou o novo Anjo da semana do BBB 21 nesta sexta-feira (19). Por ser próximo de Rodolffo na casa, já era de se esperar que o brother quisesse dar o colar de imunidade para o sertanejo. No entanto, o fazendeiro assustou Sarah ao dizer que não imunizaria o amigo.

Quem Caio, Anjo da semana, vai imunizar?

Enquanto conversava com Sarah e Rodolffo estava por perto, Caio começou a especular para quem dar o colar do Anjo, que garante imunidade no BBB21. Em tom sério, ele afirmou para a colega: “Eu não vou dar anjo para ele, não”, disse ele, sobre o amigo dentro do confinamento.

A princesa Sarah levou o comentário na brincadeira. “Olha que você arranja uma inimizade dele já, já”, comentou a líder da semana. Caio prosseguiu: “Eu vou imunizar outra pessoa”.

Preocupada, a consultora de marketing perguntou se era sério o que o brother disse. Após um suspense ele revelou que estava apenas brincando. “Pra esse colar não ir para o pescoço desse besta, aí, só se for o demônio”, disse, bem-humorado. “Ah, tá”, respondeu Sarah, aliviada.

Quem está no castigo do monstro no BBB 21?

Como venceu a prova do Anjo pela segunda semana consecutiva, Caio teve como missão escolher duas pessoas para colocar no castigo do monstro. Depois de pensar um pouco, o brother escolheu Viih Tube e Thais para o posto. Ambas perderam 300 estalecas, além de ter que ficar com uma fantasia grande até o ao vivo no domingo (21), na formação do paredão.

Trio deve indicar alguém ao paredão

Mudança na formação do paredão! Nesta semana, além da indicação da líder do BBB 21, Sarah e os votos da casa, três brothers vão ter que indicar alguém para a berlinda.

Depois de Sarah ter vencido a prova do líder nesta quinta (18), os últimos três perdedores, Caio, Fiuk e Gilberto receberam a missão de decidir até domingo (21) um dos colegas de confinamento para indicar a berlinda. Ou seja: o trio deverá entrar em um consenso e escolher uma pessoa que não seja o imunizado do Anjo e nem o indicado do líder, para ir direto à berlinda.

Sendo assim, Caio terá duas decisões para tomar: quem imunizar e quem indicar. Apesar dessas responsabilidades, ele não ficou imune. O Anjo, nesse caso, é para imunizar outra pessoa. Em alguns casos, o programa decide que o Anjo é autoimune, mas isso pode variar.