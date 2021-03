BBB21: Sarah descarta Rodolffo e diz que ficaria com Fiuk

Será vem novo casal no BBB21? Durante a madrugada de sábado, Sarah conversava sobre romance no quarto do líder do Gilberto e descartou qualquer romance com o sertanejo Rodolffo. Mas não é porque ela não quer se envolver dentro do reality. Na verdade, a loira assumiu que ficaria com Fiuk.

Sarah e Fiuk no BBB21

Tudo começou com a divisão de onde cada um ia dormir no quarto do líder do Gilberto. Em tom de brincadeira, o economista sugeriu que Sarah já teria alguém para dividir a cama. “Você quer dormir com Rodolffo que eu estou ligado”, disse o líder do BBB21.

“Não sei que raio que vocês encrencaram na cabeça que eu e Rodolffo tinha que ser um casal. Não tem nada a ver. O Rodolffo é chato. Eu adoro ele, é meu amigo, mas é chato”, afirma Sarah. Ela continua e fala: “Rodolffo dá não, agora se o Fiuk quiser eu estou querendo ele”, afirmou a consultora de marketing. Detalhe: Fiuk estava no quarto e não recuou sobre a declaração da sister no BBB21

Em seguida, Sarah afirmou que estava brincando, e o cantor filho de Fabio Junior então responde: “Estou brincando”. “Está brincando, Sarinha?”, questiona o paulista. A brasiliense, por sua vez, declara: “Se colar, colou. Eu prefiro gente amorzinho. É uma brincadeira que vai saber…”.

Até algumas semanas atrás, Fiuk se relacionava com a cirurgiã-dentista Thais. Mas o affair não engatou, muito pelo cantor, que disse não querer nenhum compromisso no programa.

O fim da relação foi decretado quando Fiuk se tornou líder e não incluiu Thais no vip – lugar privilegiado da cozinha do BBB21.