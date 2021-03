BBB21: Sarah conclui que Carla não tem nenhum poder no paredão

Sarah e Rodolffo aproveitaram que estavam sentados lado a lado na prova do líder do BBB21 para conversar sobre o jogo. Logo que Carla Diaz e Fiuk deixaram a área de prova, os dois especularam qual seria o poder da atriz, conquistado no paredão falso. Nas duas últimas semanas, a atriz vem fazendo um grande mistério em torno do poder que ela teria recebido após voltar da berlinda fake. Até o momento, ela revelou apenas para João Luiz e Camilla que poderá vetar a escolha do anjo.

Sarah e Rodolffo falam de Carla no BBB21

“A Carla não tem nenhum poder no Paredão, não tem. Porque ela chegou para mim perguntando se eu indicaria ela se eu fosse Líder. E aí, eu disse que talvez, que dependeria do que acontecesse durante a semana”, conta a braziliense.

Sarah continuou narrando sua conversa com a atriz sobre o paredão do BBB21 : “Ela falou: ‘Você acha que estou perigando ir por você ou pelo Gil?” E eu falei: “Não, eu acho que o Gil também não te manda agora’. Então, é porque ela não pode se tirar do Paredão. Ela não ganhou nada. Se ela estava com medo de eu indicar ela, é porque ela não ganhou poder nenhum, não”.

“Será que não é uma armadilha?”, questionou Rodolffo. “Se for, eu não caí, porque eu falei que nem eu nem ele (Gil) indicaria. Eu falei que só indicaria se eu fosse opção de voto dela, e ela falou: ‘Você não é opção de voto minha agora’, e eu falei: ‘Então ‘tá’ bom'”, responde a loira. Para o cantor sertanejo, Gilberto pode ser uma opção de voto de Carla Diaz.

Vale lembrar que o poder recebido por Carla Diaz é o veto do anjo. A atriz poderá interferir na escolha do imunizado ou nos escolhidos para o castigo do anjo do BBB21.

