BBB21: Sarah faz comentário polêmico sobre tranças e revolta a web

Camilla de Lucas aproveitou a tarde desta terça-feira para mudar o visual. A sister tirou as tranças e soltou as madeixas, arrancando dezenas de elogios dos colegas de confinamento e também na web. Enquanto a influenciadora mexia no cabelo, Sarah, que acompanhava o processo, fez um comentário no BBB21 sobre o uso de tranças.

A fala da braziliense repercutiu entre os internautas, que acusaram a participante de racismo e apropriação cultural.

Sarah fala sobre tranças no BBB21

Enquanto conversava com Camilla e João Luiz, Sarah revelou sua vontade de usar tranças. “Quando eu era criança, meu sonho era fazer trancinha assim, mas minha mãe falava que iria estragar meu cabelo. Meu cabelo é grandão, né. Mas eu acho muito legal, muito lindo”, disse a consultora de marketing. “Ajuda a crescer”, responde João.

Em seguida, Sarah faz o polêmico comentário: “Vou fazer um dia. Agora eu sou famosa, posso fazer. Até então, eu tinha uma profissão. Imagina chegar para trabalhar em uma multinacional usando tranças? As pessoas iam me olhar e pensar: ‘como assim?’. Agora eu posso. Sou famosa”, disse.

João e Camilla ficam sem graça com a fala da loira, mas continuam a conversa.

Sarah: "Agora eu posso usar trança também pq sou famosa, até pq não dá pra uma pessoa trabalhar numa multinacional de trança né? Imagina" #BBB21 pic.twitter.com/NKSogOgegw — cami (@camillatuita) March 22, 2021

Internautas acusam Sarah de apropriação cultural e preconceito

A fala de Sarah rapidamente viralizou nas redes sociais entre os fãs do BBB21. Muitos internautas acusaram a sister de ser preconceituosa e racista. Mas, há também quem não viu nada demais no comentário da braziliense.

“Essa fala da Sarah é o puro relato da sociedade racista e extremamente preconceituosa em que vivemos, onde usar tranças e dreads é apensas bem visto em pessoas brancas e como ela msm disse famosas”, afirmou uma internauta. “Não gosto da Sarah, mas ela não mentiu né gente. Em questão de trabalho, rola muito preconceito com o pessoal de trança”, disse outra fã do programa.

"vou fazer um dia. Agora eu sou famosa, posso fazer. Até então, eu tinha uma profissão. Imagina chegar para trabalhar em uma multinacional usando tranças? As pessoas iam me olhar e pensar: 'como assim?'. Sarah Andrade. Mas a mulher é uma metralhadora de merda. #RedeBBB #BBB21 — Uai Nerd Oficial (@oficialuainerd) March 22, 2021

https://twitter.com/netosummers/status/1374103392386187268

eu vi a cena da sarah falando das tranças ao vivo. primeiro que né? essa lesa fazendo trança pqp, lá vem a branca depois da fala racista, camilla e joão ficaram mudos foi podre — pós graduada em bbb (@marisabarreto_) March 22, 2021

Sempre problematizam falas da Sarah. Sobre as tranças, ela falou sobre trança artística, é um look + jovial e menos formal. Agr que ela está famosa ela vai ter mais liberdade de expressão e poder ousar mais no cabelo. Ñ vi nada de errado nisso — Espiã Cancelada (@old_cah) March 22, 2021

Veja também:

BBB21: Arthur choca ao afirmar que Fernando de Noronha é no RJ

Quem vai ser eliminado do BBB21? Veja a porcentagem de votos