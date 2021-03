BBB21: Arthur choca ao afirmar que Fernando de Noronha é no RJ

O participante Arthur Picoli de uma declaração nesta segunda-feira, 22 de março, que não deu para passar batido pelos telespectadores que acompanhavam as câmeras 24h do BBB21. Durante um diálogo com Camilla de Lucas, Arthur chegou a dizer que a ilha de Fernando de Noronha ficava localizada no Rio de Janeiro.

Arthur errado dizer onde fica Fernando de Noronha

O assunto ganhou grande repercussão na web, e internautas chegaram até fazer piada do brother. Tudo porque Fernando de Noronha, ilha tropical, fica localizada na região de Pernambuco, na costa Nordeste do Brasil, e não no Rio de Janeiro, no Sudeste.

O comentário do instrutor de crossfit sobre Fernando de Noronha também chocou Camilla.

Segundo os internautas, Arthur teria dito que tem desejo de viajar para a cidade maravilhosa, como é chamada a Capital do Rio de Janeiro, mas, no entanto, sua vontade era de conhecer Noronha. Logo em seguida Camilla de Lucas explicou dizendo que a ilha não ficava no Rio de Janeiro. Mas a explicação não foi o bastante para o brother do BBB21.

Arthur ainda perguntou para João Luiz, que é professor de geografia, se a informação estava correta: “João, me defende. Fernando de Noronha fica no Rio?”, em resposta, o professor deu risada e afirmou: “Como eu vou defender um absurdo desses…”. Caio que estava perto também tirou sarro com o crossfiteiro: “Fica no Rio sim, Arthur”.

A web não perdoou o erro geográfico de Arthur em relação a Fernando de Noronha, veja:

Após Camilla falar que Fernando de Noronha não fica no Rio de Janeiro, e sim no Nordeste ,o Crosfiteiro vai consultar com o Professor de Geografia (joão) 😂!! Que Vexame !! #ForaRodolffo #fernandodenoronha pic.twitter.com/MAjUaSmE0q — tititi_br (@tititi93007198) March 22, 2021

o Arthur perguntando pra Camilla se Fernando de Noronha fica no Rio.

a fuga da aula de geografia, meu pai — detremura em 🏡 (@detremura) March 22, 2021

Arthur achou que Fernando de Noronha ficava no Rio de Janeiro #bbb21 pic.twitter.com/bCdrC2Fe0U — Fernanda (@ferlage_) March 22, 2021

Camilla: “fernando de noronha é no nordeste, não é aqui não”

Arthur: “jura por deus camilla?”

Cami rindo: “juro kkkkkk”

Arthur: “sempre que eu falava queria ir p noronha achava q teria q vir p rio” ai o que da faltar na escola p ir pra academia KKKKKKKKKKK #BBB21 pic.twitter.com/MdIxGtO9sM — mi🌵⭐️ #bbb21 (@miolivp) March 22, 2021

O que vai ter no BBB21 hoje?

Como de praxe, nesta segunda-feira (22/03) acontece o queridinho jogo da discórdia no BBB21! No entanto, dessa vez será diferente valendo um carro zero da Fiat. A novidade foi revelada pelo apresentador Tiago Leifert no final do programa do último domingo. Entretanto, ele não revelou qual modelo será premiado e muito menos como será a dinâmica do jogo, que tem como principal intuito colocar fogo no parquinho!

Por isso, para saber o que vai rolar no programa de hoje, fique ligado! O BBB21 começa às 22h35, após a exibicação dos capítulos inéditos da novela Amor de Mãe.

No último domingo, 21 de março, o oitavo paredão do BBB21 foi formado, e resultou em Rodolffo, Carla Diaz e Fiuk na berlinda. O líder Gil do Vigor votou em Rodolffo, enquanto Carla Diaz e Fiuk não conseguiram escapar do paredão na prova do bate e volta. Já Caio, que teve embate com Juliette na votação da casa, teve que disputar a prova, e acabou saindo como vitorioso.

Até o momento a disputa do paredão que vai ter resultado amanhã, terça-feira (23/03), está acirrada, de acordo com a parcial da enquete do Jornal DCI “Quem deve sair”. Na consulta feita na manhã desta segunda-feira, Carla Diaz é a participante com mais chances de ser eliminada do reality show da Globo. A atriz tem 51,65% dos votos na enquete até o momento. Logo atrás dela vem o sertanejo Rodolffo com 42,44% de votos. Fiuk, por sua vez, passou longe de ser o protagonista deste paredão. O cantor está em último lugar na parcial, com apenas 5,91%.

