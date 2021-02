BBB21: Sarah, Nego Di e Fiuk formam o terceiro paredão

Sarah, Nego Di e Fiuk caíram no terceiro paredão do BBB21. Os três brothers não escaparam da berlinda neste domingo (14) e o mais votado vai perder a chance de levar o prêmio de R$1,5 milhão para casa.

Como foi a formação do terceiro paredão do BBB21?

Durante o programa ao vivo, Tiago Leifert começou com o tradicional resumo das últimas 24 horas dos participantes no BBB21. Na noite de sábado (13), eles tiveram mais uma festa que contou com Alok.

Como mostrou a edição, todos passaram o dia conversando sobre o jogo e combinando estratégias. Para a líder, a missão foi mais difícil por ter que decidir quem indicar para o paredão.

O Anjo, Caio, começou dando a imunidade para o amigo Rodolffo e ganhou mais uma semana no BBB21. Karol Conka decidiu colocar Sarah no Paredão que de imediato aplicou o contragolpe e colocou Nego Di no BBB21. Fiuk foi o mais votado da casa com o total de cinco votos, sendo assim não teve empate e não foi preciso o voto de minerva da líder.

Quem votou em quem no BBB21?

Arthur em Fiuk

Caio votou em Fiuk

Camilla de Lucas votou em Caio

Carla Diaz votou em Lumena

Fiuk votou em Arthur

Gilberto votou em Arthur

João Luiz votou em Projota

Juliette votou em Lumena

Lumena votou em Juliette

Pocah votou em Gilberto

Projota votou em Thais

Rodolffo votou em Fiuk

Sarah votou em Fiuk

Thaís votou em Projota

Viih Tube votou em Fiuk

Nego Di votou em Juliette