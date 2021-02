BBB21: Thais atende Big fone e muda rumo do paredão

Thais atendeu ao terceiro Big Fone da semana, na tarde de domingo, 7, e mudou o rumo do paredão do BBB21. Como era previsto, a chamada tocou às 18 horas, no horário de Brasília. Agora, Karol Conka e Juliette estão no paredão e Thais e Sarah estão imunizadas. É fogo no parquinho.

Thais, que já estava emparedada, foi mais rápida e atendeu o big fone de domingo a noite. Ela se tirou do paredão e colocou Juliette no lugar. Ela também poderia escolher Sarah, mas explicou que colocou a paraibana porque a loira acabou de voltar de um paredão.

Assim, a segunda berlinda da edição começa com os seguintes emparedados: Karol Conká e Juliette. Ainda falta a votação da casa e a indicação do líder Arthur.

Quem atendeu o primeiro Big Fone?

Arcrebiano foi quem atendeu ao primeiro toque do Big Fone durante o programa ao vivo apresentado por Tiago Leifert na sexta-feira, dia 5. O professor de crossfit correu e conseguiu ouvir a ligação. Ele escolheu dar a pulseira de imunidade para Juliette e indicou Thaís direto para o paredão no BBB21.

Big Fone no BBB21

Já manhã de domingo, Gilberto atendeu ao segundo toque do Big Fone do BBB21, que estava programado para às 10h. O pernambucano nem pensou duas vezes e com o poder de colocar alguém no paredão e outra para imunizar, ele decidiu colocar Karol Conka na berlinda, e deu a imunidade para a amiga Sarah.

Segundo as regras, quem atendesse ao último toque, que foi às 18h, poderia escolher entre os brothers para colocar no paredão e um para dar imunidade.

Lucas deixa o BBB21 após perseguição

Lucas Penteado deixou o BBB21 depois da festa com confusão generalizada. O ator foi duramente criticado por alguns colegas após ter protagonizado um beijo em Gilberto, que é abertamente gay, e ter assumido sua bissexualidade.

Antes de sua saída, ele já havia pedido para sair duas vezes. Com sua desistência, a produção informou aos demais que continuam na casa: “Atenção. Vocês agora são 18, lembrem-se do que vieram fazer aqui”, disse o big boss.

A saída de Lucas do BBB21 causou grande comoção na web, e foi criada uma vaquinha online para que ele consiga comprar a casa da mãe. Além da ajuda dos fãs, famosos como Luciano Huck e Neymar se dispuseram a ajudar.