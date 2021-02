BBB21: Tiago Leifert vai deixar o programa? Apresentador abre o jogo

Começaram boatos de que Tiago Leifertt iria deixar o BBB21 nesta quarta-feira (10). Após Lucas Penteado desistir do programa, o apresentador ficou emocionado com a saída e teria pedido para abandonar o reality que apenas começou.

Essa informação viralizou nas redes sociais e logo a web começou a querer saber se de fato o apresentador iria deixar o comando do reality show. Depois de muito burburinho, Leifert se pronunciou nas redes sociais hoje.

Tiago Leifert revela se vai sair do comando do BBB21

Preocupado com a repercussão, Tiago Leifert fez um vídeo no Instagram para falar da sua suposta saída do BBB21. “Fiquei sabendo que deram uma notícia que na terça-feira eu pedi para sair do Big Brother por desgaste emocional. Não é verdade. Isso não aconteceu. Não pedi para sair do BBB, não estou com esse plano. Estou amando fazer o BBB, como sempre. Amava como telespectador e amo fazer o programa”, afirmou.

Ele também acrescentou: “Vocês estão vendo. Eu me emociono, dou risada, fico bravo… vivo aquele negócio. Estou assistindo neste momento. Não paro de trabalhar no Big Brother Brasil nem na minha folga, que é quarta-feira”, disse.

Qual a relação de Leifert com Boninho e Rodrigo Dourado?

Outra questão que as pessoas têm curiosidade é em saber se Tiago Leifert tem uma boa relação com os diretores do BBB21. Em vídeo, ele contou mais sobre o convívio com Boninho e Rodrigo Dourado.

“São meus oráculos, meus gurus, que me orientam, me escutam e eu amo de paixão. São meus amigos. Quando minha mulher estava grávida, contei para eles. Quando minha filha nasceu, liguei para eles. Eles são pessoas que vão ficar na minha vida para sempre. Não há nenhum desgaste entre nós. A gente tem uma intimidade imensa, a gente conversa pra caramba e decide as coisas no Big Brother. Eles são dois líderes maravilhosos”, disse.

Para completar, ele disse que almoçou com Boninho nesta semana e estava tudo bem. Segundo ele, não houve a conversa sobre deixar o BBB21. “Isso não está acontecendo. Não estou desgastado. Estou cansado, mas não desgastado. Cansado fisicamente, preciso dormir. Tenho dormido pouco, ainda mais com criança pequena”, explicou.

“Não houve essa conversa, não pedi para sair do Big Brother Brasil. Ontem eu almocei com o Boninho e a gente falou de coisas da vida. A gente só celebrou o Big Brother Brasil e o quanto a gente ama o programa”, finalizou

