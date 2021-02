BBB21: ex-namorado de Karol Conká sobre a cantora: ‘deu um tiro no pé’

Karol Conka recebeu uma grande rejeição do público depois de atitudes dentro do BBB21. Caio Piovesan, ex-namorado da cantora, conversou com a coluna de Fábia Oliveira doJornal O Dia e falou o que pensa da participação da artista no reality da Globo.

Ao abrir o jogo, ele confessou que está preocupado com a forma de agir de Karol dentro do programa. Segundo ele, a rapper pode sofrer quando sair e ver como está sua imagem do lado de fora.

Saiba o que Caio acha de Karol Conka no BBB21

O produtor disse que teme pela saúde mental da cantora, que é dona de um apartamento de luxo. Segundo ele, o maior baque será quando a artista ver como estava agindo dentro da casa do BBB21 com os demais jogadores.

“A Karol errou muito, mas ela não é do mal. É uma mulher amorosa e como qualquer ser humano comete erros, perde a cabeça e explode quando se irrita. Ela fez coisas horríveis, mas a minha preocupação é com a saída dela. Karol vai sofrer, não porque está perdendo prestígio ou dinheiro, mas pelas ações no jogo”, explicou ele. “Ela deu um tiro no pé ao entrar no programa”.

Para Caio, a ex-namorada e a equipe não estavam preparados para a proporção que tudo se tornou. O cancelamento já era algo esperado, mas as coisas saíram do controle segundo o produtor.

“Ninguém assistia muito o ‘Big Brother Brasil’. Esta é a verdade e a própria Karol se preparou muito pouco achando que sendo ela mesma, estaria tudo bem. Só que o jogo é muito doido! A gente tinha uma preocupação com a animosidade dela, porém eu, a mãe dela e o filho sabemos lidar com a situação porque conhecemos o coração dela. Os outros não sabem”, avaliou.

Ex de Conka fala sobre a briga da cantora com Lucas

Em um dos episódios do programa, Karol Conka expulsou Lucas Penteado da mesa na hora do almoço e essa atitude revoltou o público do BBB21. Embora ela tenha pedido perdão, o público não diminuiu os julgamentos em cima da cantora.

“Ela mandou muito mal com a Carla Diaz e ao expulsar o Lucas da mesa foi uma parada horrível. Com certeza ela se arrependeu deste episódio e, certamente, vai se arrepender mais ainda quando souber o contexto aqui fora. Nós da equipe não queremos fazer da Karol uma vítima. O que queremos é manter a sobriedade e esperar a saída do ‘BBB’ para que ela possa se retratar pessoalmente. Acho covarde a classe artística toda atacá-la sem ela poder se defender. A Karol nunca cancelou ninguém aqui fora, nunca falou mal da Ludmilla, por exemplo. A Ludmilla fez um show para um ditador africano e já foi cancelada por várias situações e a Karol nunca falou mal dela nem de ninguém. Foi covardia”, afirma Caio.

Karol Conka e Caio Piovesan namoraram até o final de 2017. A cantora é mãe de Jorge, de 15 anos, de um outro relacionamento. Nesta semana o adolescente desabafou sobre ataques na internet.

BBB21: filho de Karol Conka desabafa após polêmicas da mãe