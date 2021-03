BBB21: veja as melhores fotos da festa do líder ‘Gil do Vigor’

Festa do líder BBB21? Temos! Hoje é dia de Festa Rainbow, tema escolhido pelo líder Gilberto que se despede do seu reinado após uma semana marcada por reviravoltas. O evento contou com muita purpurina e comidas típicas nordestinas. A playlist é uma atração à parte com vários hinos de divas pop como Toxic de Britney Spears, cantora preferida de Gil. Veja os primeiros momentos da festa.

Festa do líder BBB21

A festa do líder Gilberto no BBB21 foi montada na área externa da casa mais vigiada do Brasil e contou com decoração colorida inspirada no arco-íris. A produção do reality show colocou uma piscina de bolinhas coloridas com direito a escorregador para a diversão dos convidados e anfitrião

Como todo evento do líder, somente o manda-chuva recebe um figurino sob medida. Assim que conquista a liderança, o dono da festa vai ao confessionário escolher detalhes como cardápio, músicas e figurino.

Veja o que tem na Festa Rainbow

Músicas de diva pop

Comidas típicas como canjica e pratos feitos de carne de charque

Pão com mortadela

Energético

Vodka com limão

A Festa Rainbow começou com o tema musical O Fantasma da Ópera, exigência do líder da semana. Logo depois, músicas da cantora Britney Spears, principal paixão do cantor, agitaram a todos na casa mais vigiada do Brasil. O quarto do líder ganhou uma foto gigante de Gilberto com listras coloridas.

Gilberto colocou uma peruca loira e até um microfone no rosto para performar hinos musicais da sua cantora preferida. O economista foi aplaudido por todos os participantes, menos Caio, Rodolffo e Arthur, que optaram por ficar comendo.

Principais acontecimentos BBB21

Em menos de uma hora de festa, Gilberto foi abordado por Caio Afiune sobre possíveis jogadas para colocar Juliette no paredão da semana. “Você sabe que se vetar ela da [Juliette] da prova do líder, ela vai pro paredão de qualquer jeito. É uma jogada sua, você sabe o que faz”, aconselhou o fazendeiro. “Eu sei”, limitou-se Gilberto, concordando com o colega de confinamento.

O dia foi marcado por confusão envolvendo Juliette na casa mais vigiada do Brasil. A sister tirou satisfação com Rodolffo e conseguiu colher maduro sobre combinação de votos de Sarah em Viih Tube para livrar o sertanejo do paredão.

Durante a festa do líder, Camilla de Lucas chamou Gilberto em um canto reservado para elogiar sua atitude libertadora ao dançar Britney Spears caracterizado. “Você não tem noção da sua representatividade aqui dentro. Não tenha medo de ser você”, aconselhou a digital influencer.