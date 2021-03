BBB21: Gilberto decide vetar Juliette na prova do líder

Após ter salvado Juliette do paredão ao optar por Caio no desempate, Gilberto confessou arrependimento em não ter indicado a sister à oitava berlinda do BBB21. Na tarde desta quarta-feira (24/3), o brother não economizou nas críticas sobre a ex-amiga no reality show da Globo.

Gil promete vetar Juliette da prova do líder

Durante a conversa com Sarah, Gil disse ter se arrependido da decisão tomada na última formação de paredão. “Acho que o Brasil iria tirar ela. Eu vou é na Juliette agora”. A mudança radical de opinião do economista surgiu logo depois que os dois amigos descobriram em uma conversa com Viih Tube que Juliette disse que a youtuber seria a primeira opção de voto de Sarah.

A partir daí, Gil insinuou que vai vetar a paraibana da próxima prova do líder, que vai ocorrer nesta quinta-feira logo após a exibição da novela das nove Amor de Mãe. No entanto, o que Gilberto não sabe, é que o líder não tem poder do veto nesta semana.

Em nova polêmica, Sarah é acusada de gordofobia

Após perceber que Viih Tube confessou para Sarah e Gil que obteve informações através de Juliette, a sister resolveu se explicar para a dupla de ex-amigos. No quarto do líder, o clima ficou tenso e Gilberto disparou: “Foi muito feio o que você falou de Sarah”. Juliette, no entanto, tentou se explicar e disse que teve a informação através de Rodolffo, que de fato confessou o plano de Sarah em votar na youtuber.

“Também não disse que era a primeira opção, só que era uma opção”, defendeu. Sarah, por sua vez, se revoltou com Juliette e disse que a sua intenção sempre foi votar em Juliette. “Mas surgiu, né, Sarah”, rebateu a maquiadora. Logo depois, a loira disse que a rival interfere em assuntos que não lhes pertence. “Do jeito que está, eu não consigo mais ficar conversando com você. Eu tô com tanta dúvida que eu não consigo mais acreditar [em você]”, rebateu.

Prova do líder do BBB21

Nesta quinta-feira (25) os brothers e sisters vão disputar mais uma liderança no Big Brother Brasil em prova do líder. A produção ainda não revelou como será a dinâmica da semana, mas no episódio em questão pretende informar o público sobre como serão as atividades até o domingo (28).