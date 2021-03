BBB21: veja como foi o almoço do anjo da Viih tube

Neste domingo 20/03, Viih Tube foi presenteado com o BBB21 almoço do anjo e de quebra recebeu uma mensagem da família. Ao lado das amigas Thais e Juliette, a youtuber ficou emocionado ao rever a mãe, a avó, tia, pai e namorado.

BBB21 Almoço do Anjo

Por volta das 13h30, no horário de Brasília, Viih Tube, Thais e Juliette subiram para o espaço multiuso da casa. Os participantes vibraram com a decoração do lugar e, em seguida, eles se sentaram no sofá para ver o vídeo da família.

O brother recebeu recado da mãe, pai, tia, avó e do namorado. O amado avisou que irá pedir a loira em casamento, mas em outra situação, longe da televisão por ser tímido.

Na sala da casa, os outros participantes também ficaram emocionados ao assistir o recado da família da colega de confinamento.

Veja o vídeo do BBB21 almoço do anjo:

Quem fica imune com o colar?

Após a prova do anjo no sábado, a ganhadora Viih Tube declarou que irá conceder o colar do anjo a Thais. “Não tem como eu te ver no risco e não fazer nada, eu sei que ela sabe disso”, alegou a sister.

Além do colar de Anjo, Viih Tube também recebeu prêmio de R$ 5.000 em dinheiro e mais R$ 5.000 em produtos para animais.

O líder da semana, Gil do Vigor, já indicou que deve mandar Rodolffo para o paredão. Fiuk e Carla Diaz já estão no paredão, pois foram os primeiros a desistir da disputa pela liderança na última quinta-feira. O paredão do BBB21 deste domingo começa às 22h40.