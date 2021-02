BBB: entenda como funciona a Prova do Anjo no Big Brother Brasil

A Prova do Anjo não é uma novidade no BBB, porém mesmo após anos de reality show no ar, muita gente continua com dúvidas sobre o assunto. Você sabe como funciona a disputa, quando acontece e por que algumas vezes se dá a imunidade à alguém e em outras ocasiões não? Calma que a gente te explica tudo!

A prova acontece todas as semanas e é possível assistir ao vivo pelo streaming do canal, o Globoplay, ou no programa da noite, apresentado por Tiago Leifert.

Quando é a Prova do Anjo do BBB?

Diferente da Prova do Líder, que sempre é realizada nas quintas-feiras, a Prova do Anjo pode acontecer em uma sexta-feira ou sábado. Tudo depende de como foi a disputa pela liderança, se foi uma prova de resistência e tomou toda a madrugada ou dia de sexta, a Prova do Anjo acontece no sábado, senão é realizada nas sextas-feiras.

Essa disputa nunca acontece nos programas ao vivo do BBB, é sempre gravada de manhã ou de tarde e então transmitida no programa. No entanto, é possível para o fã do reality assistir ao vivo, se tiver assinatura do pay per view.

Quem pode participar?

O líder nunca participa da disputa, quem e quantos estarão competindo varia a cada prova. Geralmente é definido pela produção do BBB um número exato de participantes que estarão na disputa, para determinar quem vai e quem fica, é feito um sorteio.

Como funciona a imunidade

Nem todas as semanas a imunidade do prêmio é igual no BBB. Há dois tipos de recompensas: o anjo autoimune e o anjo que se dá para alguém. Como funciona? Geralmente o anjo dá imunidade, no entanto não para quem vence a disputa e sim um colega. Ou seja, o campeão da prova escolhe alguém para ficar imune ao paredão da semana.

No entanto, às vezes o anjo é autoimune, o que isso significa? Que quem venceu a disputa não estará correndo perigo no paredão, mas também não imunizará ninguém, já que está recebendo imunidade. Antes da prova, Tiago Leifert sempre avisa o público como será a dinâmica da semana, informando quando será autoimune ou não, para não ocorrerem acusações de manipulação.

Os participantes do BBB nunca sabem se há mudança na dinâmica, eles apenas descobrem se o anjo da semana está imunizado ou imunizará alguém durante a noite de votação.

Almoço do Anjo do BBB

Além da imunidade, um prêmio que agrada todo mundo que vence a prova é o famoso almoço do anjo. Todos os domingos, o vencedor da Prova do Anjo escolhe até dois colegas para o acompanhar em um almoço especial no segundo andar da casa do BBB.

Além de comerem bem, eles assistem a uma mensagem em vídeo enviada pela família do vencedor da prova, conhecido como Presente do Anjo.

