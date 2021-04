BBB21: veja como foi o almoço do anjo de Fiuk e Gilberto

Neste domingo (4/4) Fiuk e Gilberto, anjos da semana, foram presenteados com o BBB21 almoço do anjo. No segundo andar da casa mais vigiada do Brasil, a dupla recebeu mensagem da família e assistiu ao lado de suas convidadas Thaís e Juliette. Veja como foi o almoço do anjo.

BBB21 almoço do anjo

Por volta das 14h00 (horário de Brasília), Fiuk e Gilberto foram para o espaço multiuso da casa mais vigiada do Brasil. Ansioso, Gil não escondeu desejo de assisir a mãe falar com ele. Todos se sentaram no sofá para ver o vídeo da família. Primeiramente, a produção exibiu o vídeo da família de Fiuk.

O ator que atuou na novela A Força do Querer não segurou as lágrimas e recebeu abraço de Thaís, sua affair no confinamento. Na sala de estar, os demais participantes se emocionaram com os vídeos das famílias dos anjo no BBB21 almoço do anjo.

Por fim, a produção do reality show mostrou o recado de Gil. O economista não conteve as lágrimas e recebeu abraço de Juliette. “Que lindos os seus sobrinho, Gil”, comentou Thaís. Veja o vídeo do BBB21 almoço do anjo:

Prova do Anjo

Em uma prova em dupla e de revezamento e rapidez, os participantes tinham que trazer duas latas de refrigerantes de um lado para o outro. Primeiro, o competidor de colete laranja tinha que pegar uma lata, subir em uma lata gigante enquanto o de colete verde fazia movimentos giratórios em uma máquina para trazê-lo até o seu lado. Logo depois, o competidor de identificação laranja tinha que descer da lata gigante e depositar o objeto em um dos nichos. Veja o vídeo de Gil no BBB21 almoço do anjo.

O tão esperado vídeo do nosso anjinho! 🥺 Nós te amamos e estamos orgulhosos de você, Gil do Vigor! 💜 Vídeo: Reprodução / Globoplay pic.twitter.com/o8JbTqFqg8 — Gilberto Nogueira 🎓 (@gilnogueiraofc) April 4, 2021

Quem concluísse a tarefa e apertasse o botão primeiro se classificava para a final. A prova do anjo foi realizada em duas semifinais, e a rodada final foi disputada por Pocah e Arthur e Gilberto e Fiuk.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.