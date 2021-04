BBB21: veja quantos seguidores os participantes ganham por dia 

Apenas 11 participantes ainda estão na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, mas enquanto a jogo segue na casa mais vigiada do Brasil, as redes sociais dos competidores segue ganhando novos seguidores. Por dia, o participante que mais faz sucesso no Instagram chega a ganha mais de 200 mil novos fã. Seguidores BBB21 – Veja quantos seguidores os brothers e sisters ganham por dia.

Número de seguidores do BBB21 por dia

A cada dia em que os participantes ficam confinados na casa do BBB21, a visibilidade pode contar a seu favor. De acordo com levantamento feito pelo jornal DCI em plataformas de análises de redes sociais, nas últimas 24 horas, por exemplo, Juliette ganhou mais de 213 mil seguidores no Instagram. Atualmente, a sister tem mais de 18 milhões de fã, considerada a participante que mais ganhou seguidores ainda em período de confinamento.

Por outro lado, Arthur Picoli ganhou pouco mais de 3 mil novos fãs no Instagram nas últimas 24 horas. Confinado na casa do Big Brother Brasil há pouco mais de dois meses, o instrutor de crossfit conquistou pouco mais de 1,4 milhão de seguidores na rede social analisada.

Líder da semana BBB21

Viih Tube, que venceu a décima prova do líder de resistência do BBB21, ganhou destaque durante o dia e conquistou mais de 38 mil fãs nas últimas horas. Apesar de surgir atrás de Juliette na média dia, a youtube é a participante que mais tem seguidores no Instagram, somando mais de 18,5 milhões.

Veja a média dia de novos seguidores dos participantes no Instagram [ÚLTIMOS 7 DIAS].

Juliette – 213.460/ dia = total 18.133,615 seguidores

Camilla de Lucas – 85.191/ dia = total 8.314,841 seguidores

João Luiz – 50.956/ dia = total 2.491,129 seguidores

Rodolffo – 39.993/ dia = total 4.869,406 seguidores

Viih Tube – 38.924/ dia = total 18.519,441 seguidores

Pocah – 33.803/ dia = total 13.184,743 seguidores

Gilberto – 31.200/ dia = total 6.678,167 seguidores

Fiuk – 20,447/ dia = total 3.264.267 seguidores

Thaís – 20.149/ dia = total 2.133,324 seguidores

Arthur – 3.408/ dia = total 1.498,087 seguidores

Caio – PERDE 3.332/ dia = total 3.244,750 seguidores

