BBB21: veja como será formado o primeiro paredão

O jogo finalmente começou no BBB21. Na noite desta quinta-feira (28), Nego Di se tornou o primeiro líder da temporada e deu o passo inicial para a ‘era de paredões’ na casa mais vigiada do Brasil. Com isso, a Globo já divulgou como será a primeira formação de paredão no reality show que vai contar com dinâmicas e muita emoção. Vote na enquete BBB 21: quem o líder Nego Di deve indicar ao paredão?

Como será formado o primeiro paredão do BBB21?

O primeiro paredão do BBB21 será formado na noite deste domingo (31) após uma semana repleta de dinâmicas que vão agitar a casa mais vigiada do Brasil. Tudo já começou nesta quinta-feira (28), com a vitória de Nego Di na primeira prova do líder. Lucas Penteado ganhou R$ 10 mil.

Nesta sexta-feira (29), os brothers e sisters vão encarar um sorteio que vai definir quem participará da primeira prova do anjo que vai acontecer no mesmo dia. Quem vencer, ganha o colar de imunidade para imunizar um participante na formação de paredão. Além disso, terá que escolher dois participantes para o castigo do monstro e ganhará um almoço especial com direito a convidados e mensagens em vídeo da família e amigos.

Já no sábado (30), o big fone vai tocar pela primeira vez na casa do BBB21. Mas ao contrário de outras edições, o telefone tocará três vezes durante a tarde. Na primeira, quem atender terá que indicar três pessoas ao paredão. Já na segunda, quem atender terá que salvar um emparedado. Na terceira e última vez, a voz misteriosa vai pedir para livrar mais um do paredão definindo, assim, o primeiro emparedado da temporada.

No domingo após o Fantástico, Tiago Leifert vai pedir que o anjo imunize um aliado no jogo. Logo após, o líder Nego Di dará o seu voto de minerva emparedando o segundo nome. A formação vai seguir com a indicação do sexteto imunizado pelo público (Fiuk, Lumena, Viih Tube, Arthur, Projota e Juliette) vão indicar uma pessoa ao paredão. Por fim, a casa vai votar no confessionário para definir o quarto emparedado.

Como será a prova bate-e-volta?

Apesar de toda a dinâmica, o primeiro paredão ainda não estará formado. Isso porque, os três emparedados, menos a indicação do líder Nego Di, vão participar da prova bate-e-volta em que o vencedor se livrará da votação popular e do risco de eliminação do reality show.

A prova bate-e-volta começa e termina no mesmo episódio. No entanto, a produção ainda não revelou como vai funcionar a dinâmica da semana de estreia.

VIP e Xepa

Com a vitória de Nego Di na prova do líder, a casa do BBB21 foi dividida em VIP e Xepa. O humorista recebeu 10 pulseiras, ficou com uma e teve que convidar 9 pessoas para o VIP. Lucas, Pocah, Projota, Camilla, Karol Conká, João Luiz, Lumena, Viih Tube e Gilberto foram os escolhidos.

O líder da semana e os seus escolhidos terão um cardápio ilimitado e só poderão preparar as refeições para comer na cozinha VIP, usando os utensílios da cozinha correspondente. Por outro lado, quem estiver na Xepa terá um cardápio limitado a arroz, feijão, ovo e goiabada. Além disso, só poderão fazer as refeições na cozinha da Xepa com utensílios limitados.