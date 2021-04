BBB21: veja o discurso de Tiago Leifert da eliminação de Rodolffo

Rodolffo foi o nono eliminado do BBB21 na noite desta terça-feira (7/4). O cantor sertanejo deixou o reality show e a chance de faturar R$ 1,5 milhão com 50,48% dos votos do público em um paredão contra Caio, que recebeu 44,09%, e Gilberto, que teve apenas 5,43%. Antes do anúncio da eliminação, Tiago Leifet, apresentador do BBB, fez um discurso sobre erros e acertos. Veja o Discurso eliminação BBB21.

Discurso de Tiago Leifert da eliminação de Rodolffo

No início do discurso eliminação de Rodolffo, Tiago refletiu como seria o BBB21 sem erros e acertos, ou só com um dos dois. Logo depois, o apresentador tranquilizou o cantor sertanejo ao afirmar que o público do Big Brother Brasil perdoa quem erra dentro do jogo.

“É impossível acertar tudo aí no Big Brother Brasil, é muito raro e acho que nem dá. Aliás, não dá pra acertar nem em ficção. Imagina uma ficção em que todo mundo acerta tudo: ‘que coisa chata e monótona’. Quem assistiria um filme, uma série, uma novela em que todo mundo acerta tudo? Não tem conflito, ninguém erra, ninguém trai ninguém, nada acontece… não tem drama.

Cometer erros no Big Brother por mais que doa em vocês e você fujam, é fundamental. É o que faz o jogo ir pra frente, nossa convivência ir pra frente, nosso aprendizado ir pra frente, faz parte disso. Vocês estão ai pra isso. Você assumem o risco de errar quando vocês topam essa brincadeira.

Tem dois tipos de erro: o sem querer, e tem aquele que é proposital, mas que você até se arrepende depois. Mas como diz Arnaldo Cesar Coelho: ‘sem querer também é falta’. O público do BBB perdoa? Perdoa. O público do BBB perdoa sim. Como a gente conversou em outra eliminação, se não me engano a do Projota, têm algumas coisas que não podem ficar sem resposta e se você ignorar e deixar pra trás, o público cobra quando você vai pro paredão depois de tanto tempo.”, disse.

No final do Discurso eliminação BBB21, Leifert fez referência ao fato de Rodolffo já ter dito que o fato de ter retornado de paredões é que o público estava ao seu lado. “Os erros são digeridos, dissecados e enfrentados. O público perdoa sim. Só que vocês também atrelam tudo a resposta do paredão, a resposta do paredão. O cara acabou de falar: ‘eu preciso de uma resposta’. É a única informação que você tem, isso é justo do jogo. Mas, qual é a resposta do paredão? Voltar do paredão é uma carta branca pra você fazer o que quiser? Voltar do paredão, é um endosso do público dizendo ‘é isso aí, tudo o que você fez pra chegar até aqui, faça de novo, a gente tá adorando’? Ou, voltar do paredão é mais uma vida, mais uma chance, só mais uma semana? Voltar do paredão, e digo isso pra você que fica, é uma chance pra errar, mas pra cometer erros novos, não cometer os mesmos de sempre. Quem sai do jogo hoje é o Rodolffo”, concluiu.