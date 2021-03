BBB21: veja o discurso de Tiago Leifert da eliminação de Projota

Projota foi o sexto eliminado do BBB21 na noite desta terça-feira (16). O rapper deixou o reality show com rejeição de 91,89% em um paredão contra Thaís, que recebeu 6,72% e Pocah, que teve apenas 1,39% dos votos do público. Antes de deixar a casa mais vigiada do Brasil, o artista ouviu um discurso sobre sua passagem no jogo. Veja o discurso de Tiago Leifert para a eliminação.

Discurso de Tiago Leifert da eliminação de Projota

O apresentador do BBB21 iniciou o discurso falando sobre a dificuldade de todos os participantes em enxergar o que de fato acontece no reality show. Tiago ressaltou o telefone sem fio constante e as atitudes adotadas diante de situações importantes do jogo.

“Ontem a gente viu o quando é difícil pra vocês enxergar o jogo. Não que estivesse tudo errado, mas como vocês têm fragmentos de informações e criam distorções enormes. Mesmo que vocês cacem informação, ela chega torta pra vocês, ela passou tanto por telefone sem fio que na hora que vocês vão montar o seu quebra-cabeça do jogo fica às vezes muito diferente do que o público está enxergando. Isso não é uma crítica, isso é o Big Brother Brasil! É assim, é a essência, é a natureza do jogo, não precisa se culpar, é assim mesmo”, iniciou. “Só que, essas distorções, às vezes também fazem com que vocês se preocupem com coisas que não têm a menor importância, e cismem com coisas que também não têm a menor importância. Ou então, pegue as coisas que eram super importantes pra vocês se preocupar e que o público tá aqui mordendo o cérebro falando ‘ah, tomara que essa pessoa faça tal coisa’ e ela não faz, porque não tá na história que você viu.”

Logo depois, Tiago passou a direcionar o discurso para o rapper. “Pra nós é tão claro, mas pra você, não é. E, cada dia mais que você passa sem cuidar desses problemas, sem olhar eles de frente, é pior pra você. No Big Brother o tempo trabalha contra vocês, aqui fora, o tempo sempre trabalha a nosso favor. A gente sempre fala assim ‘ah, o tempo cura tudo, o tempo passa’ no Big não, no Big Brother o tempo é pior. Quanto mais o tempo passa e você não olha pro problema, ele vai se tornando um fóssil que você vai soterrando e só vai descobrir quando você for conversar com a Ana Maria Braga ou com a Ana Clara, elas vão exumar uns vídeos e você vai falar ‘caramba, jura que era isso? Essa era a resposta do meu enigma e eu não vi isso’. Exatamente”

Por fim, Tiago citou todos os emparedados e ressaltou de forma indireta algumas atitudes polêmicas de Projota no BBB21. “Quando você vai pra um paredão depois de 51 dias de programa, quer dizer, mais da metade, você não está enfrentando o Projota, a Thaís, a Pocah ou todas as outras torcidas. Você também tá enfrentando as outras versões de você mesmo, as versões que você criou ao longo do programa, que foram evoluindo, é verdade, mas o público não esquece algumas coisas que precisam ser atacadas. São coisas que se você não olha no olho mesmo, elas te assombram pra sempre no jogo e acaba culminando em um terça-feira de eliminação. Quem sai hoje é o Projota”.

Como assistir ao BBB21?

Diariamente, o Big Brother Brasil é exibido pela TV Globo na TV aberta. O programa vai ao ar logo depois da reprise de A Força do Querer, exceto às quartas em que o reality show é exibido somente depois do Futebol e aos domingos após o Fantásticos. O BBB21 não tem horário fixo e costuma entrar no ar entre 22h20 e 23h50.