BBB21: veja o discurso de Tiago na eliminação de Sarah

Sarah Andrade foi a 8ª eliminada do BBB21 com 76,76% dos votos em um paredão contra Juliette e Rodolffo na noite desta terça-feira (30/3). No discurso, Tiago Leifert, apresentador do reality show, refletiu sobre alianças, amizades e traições, temas que ajudaram a formar o paredão da semana.

Discurso de Tiago Leifert da eliminação de Sarah

Discurso eliminação BBB21 – o comunicador iniciou falando a necessidade das pessoas em formar amizade independentemente de ambientes. Logo depois, ele comparou os últimos acontecimentos do Big Brother Brasil com antepassados.

“O tema desse paredão foi o que vocês propuseram até pra nós, acontece todo ano, é um tema repetido aqui no Big Brother, é um clássico, que é a confiança. Foi um assunto que vocês conversaram nesses últimos dias. Já falei com vários times sobre isso de Big Brother. A gente é programado pra confiar nas pessoas. Quando a gente chega num lugar novo a gente quer fazer amigos, quando a gente entra em uma escola nova a gente quer conhecer todo mundo e fazer amigos, quando a gente entra num trabalho novo a gente quer ficar amigo das pessoas, quer almoçar com elas, que curtir, ir pra baile e se divertir. É a nossa posição padrão, é confiar e se abrir. Deve ser que há milhares de anos atrás, nossos antepassados perceberam que eles se reunissem em tribos era mais fácil sobreviver”, iniciou.

Tiago seguiu seu pensamento falando que confiança é um tema difícil dentro de um reality show como o BBB21. “Quando você entra no Big Brother, especificamente, a posição padrão é não confiar. É muito difícil não confiar aí dentro, vocês já entram já super assustados. E aí esse conflito entre confiar e não confiar, criam em vocês paranoias, que é o estado de alguns de vocês nesse momento. Vocês pegam informações aleatórias, juntam e tomam uma atitude. Veem uma coisa aqui, pescam uma frase do apresentador aleatória e tentam chegar numa conclusão. E às vezes você até acerta algumas coisas, só que você acertou meio que na sorte, foi um chute e você acha que não ‘agora entendi o rumo do jogo’, mas o rumo do jogo nem a gente sabe. A gente ver o que o que tá acontecendo hoje, mas o rumo é surpreendente. Eu diria que a formação desse paredão do jeito que foi, é surpreendente”, opinou.

Por fim, Leifert seguiu falando sobre as informações colhidas pelos participantes ao longo da semana. “Foi tanta pressão, paranoias e informações aleatórias. Dá pra confiar mesmo em você? Dá pra confiar no que você tá vendo, sentindo, enxergando? Dá pra confiar na sua opinião? Quem sai hoje é a Sarah”.