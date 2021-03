BBB21: quem saiu hoje? Sarah é a 8ª eliminada do BBB

BBB21: quem saiu hoje? Sarah é a oitava eliminada do reality, com 76,76% dos votos. A consultora de marketing disputava a preferência do público com Rodolffo e Juliette, e acabou levando a pior. O cantor sertanejo ficou em segundo lugar, escapando do paredão pela segunda semana seguida, e a advogada não correu riscos, já que foi a menos votada.

Quem saiu hoje do BBB21 hoje?

Sarah foi eliminada do reality na noite desta terça-feira (30). A brasiliense foi a mais votada da casa no domingo, com cinco votos, e não conseguiu se salvar na prova bate e volta. A loira, inclusive, protagonizou um barraco ao vivo com Rodolffo durante a votação, após o cantor sertanejo afirmar que Sarah havia traído sua confiança.

Durante sua passagem pelo BBB21, Sarah foi de mocinha a vilã. Nas primeiras semanas, a brasiliense disparou como uma das favoritas ao prêmio de R$1,5 milhão, ao lado de Gilberto e Juliette, que formavam o ‘G3’. O grupo, porém, rachou após diversas divergências e discussões. Sarah e Gil continuaram sendo melhores amigos, mas a advogada se aliou a outros confinados. As duas, inclusive, chegaram a trocar votos nos últimos paredões.

BBB21: quem saiu hoje? Além de alianças e atitudes dentro da casa consideradas erradas pelo público, Sarah viralizou na internet muitas vezes por falas polêmicas. A brasiliense foi acusada de racismo e gordofobia, afirmou frequentar festas durante a quarentena, ironizou o uso de máscaras e debochou dos protocolos contra a Covid-19, além de fazer demonstrações de apoio ao atual presidente, Jair Bolsonaro. Desde então, a sister já perdeu mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.

Paredão: quem votou em quem?

Juliette foi indicada a berlinda pelo líder Arthur, e puxou Rodolffo no contragolpe. Sarah foi a mais votada da casa, com cinco votos, e puxou Thaís. A dentista ganhou a prova bate e volta e escapou do paredão. Vale lembrar que Thaís era o anjo da semana e imunizou Viih Tube. No domingo, a votação foi aberta, e Sarah foi a primeira a votar. A brasiliense ganhou a pulseira branca de Gilberto, após o economista atender o Big Fone no sábado.

Rodolffo votou em Sarah

Caio votou em Sarah

Sarah votou em Pocah

Juliette votou em Sarah

Pocah votou em Sarah

Thaís votou em Rodolffo

Viih Tube votou em Sarah

Fiuk votou em Pocah

João Luiz votou em Rodolffo

Camilla de Lucas votou em Rodolffo

BBB21: quem saiu hoje – Programação da semana

Quarta-feira: Festa do líder Arthur

Quinta-feira: Prova do líder

Sexta-feira: Prova do Anjo

Sábado: Festa com show

Domingo: Formação de paredão

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.