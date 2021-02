BBB21: veja o ranking de seguidores do Instagram dos brothers

O BBB21 tem sido uma vitrine dos participantes para o mundo da fama. Nas redes sociais, os números de cada um dos brothers e sisteres não param de subir. Cada atitude e diálogo na casa mais vigiada do Brasil serve de termômetro para o engajamento no Instagram, por exemplo.

Em quase duas semanas de confinamento, milhões se pessoas passaram a seguir os confinados do reality show da Globo apresentado por Tiago Leifert. O DCI fez um levantamento e mostra o ranking de seguidores dos participantes do Big Brother Brasil no Instagram.

Seguidores no Instagram – BBB21

A primeira semana de BBB21 o enredo ‘Juliette rejeitada pela casa’ rendeu a Juliette Freire o principal aumento do número de seguidores no Instagram. A advogada conquistou mais de 4,3 milhões de fãs. No confinamento, a sister do grupo pipoca (anônimos) deixou muita gente incomodada com a sua maneira de se expressar em situações diversas na casa. Karol Conká, por exemplo, mandou a concorrente ‘se f****’.

Apesar de liderarem o número de seguidores nas redes sociais, Viih Tube e Pocah tiveram um aumento simbólico em comparação a Juliette que entrou no Big Brother Brasil anônima. A youtuber, por exemplo, conquistou pouco mais de 699 mil seguidores desde que entrou no reality. Já a intérprete de Não Sou Obrigada ganhou pouco mais de 1 milhão de novos fãs.

Alvo de ataques de Karol Conká na casa, Lucas Penteado viu o engajamento de suas as redes sociais subir de forma significativa. No início da semana, quando a rapper o humilhou e o expulsou da cozinha VIP, além de ter o ameaçado de tortura psicológica, os fãs passaram a ficar do lado do ator de Malhação: Viva a Diferença. No Instagram, por exemplo, mais de 1,9 milhão de pessoas passaram a segui-lo.

Sarah Andrade, integrante da pipoca, tem chamado atenção do público do BBB21 por sua maneira inteligente de jogar. A sister conquistou mais de 1,9 milhão de fãs desde que entrou no reality show. Destaque para Gilberto, que também se saiu bem e ganhou mais de 1,4 milhão de seguidores.

Destaques negativos

Considerada a vilã do BBB21, a cantora Karol Conká chegou a perder mais de 300 mil seguidores desde que começou a ter atitudes polêmicas no reality show. O professor de geografia João Luiz ainda não empolgou o público e ganhou pouco mais de 245 mil seguidores desde que entrou na atração global.

Veja o ranking de seguidores dos participantes do BBB21

Viih Tube – 16.878.971

Pocah – 12,530.264

Carla Diaz – 4,697.217

Juliette – 4,399.719

Projota – 4,343.194

Camilla de Lucas – 3,846.674

Rodolffo – 3,118.162

Lucas Penteado – 2,472.333

Caio – 2,450.486

Fiuk – 2,320.761

Sarah – 1,976.759

Gilberto – 1,434.595

Karol Conká – 1,403.921

Nego Di – 1,345.399

Arthur – 1,149.506

Thaís – 954.937

Arcrebiano – 888.371

João Luiz – 255.488

Lumena – 158.614