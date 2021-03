BBB21: veja quando será a prova do anjo desta semana

Após uma noite de prova de resistência, os brothers devem tirar a sexta-feira (19) para descansar. Diante do grande tempo de duração da prova do líder, o público está curioso para saber quando será realizada a disputa pelo colar do anjo. Afinal, quando será a prova do anjo BBB21?

Quando será a prova do anjo no BBB21?

Diante da prova de resistência realizada na noite de quinta-feira, que se estendeu até a sexta, a prova do anjo deve ser realizada no sábado (20/03). Não há horário definido para a disputa, mas a prova costuma ocorrer sempre no começo da tarde.

Nesta semana, a prova do anjo é ainda mais importante, pois Carla Diaz possui o poder de vetar a escolha do destino do colar de imunidade ou o castigo do monstro. A sister ganhou esse poder após ser escolhida pelo público para ir ao quarto secreto, no paredão falso, realizado na sexta semana. Carla possui o prazo de duas semanas, que se esgota neste sábado, para usar o poder.

Além disso, o vencedor da prova do anjo BBB21 recebe um almoço especial e pode levar dois brothers para acompanhá-lo. O jogador também ganha o direito de assistir um vídeo especial enviado pela família e R$5 mil reais para enviar para quem desejar.

Vale lembrar que não são todos os brothers que ganham o direito de participar da prova do anjo. A escolha dos jogadores que participarão da disputa é feito por meio de um sorteio – quem tirar a bolinha azul da urna, joga. Quem tirar a branca, fica de fora.

Como assistir a prova do anjo?

A prova do anjo BBB21 pode ser assistida ao vivo pelo GloboPlay. Os assinantes da plataforma de streaming da Rede Globo tem acesso 24 horas às câmeras da casa mais vigiada do Brasil e podem acompanhar essa e outras dinâmicas em tempo real.

Para quem não tem pay-per-view, basta sintonizar no canal aberto da Globo na edição de sábado do Big Brother Brasil, marcada para começar às 22h40, logo após a exibição da novela Amor de Mãe. O programa mostra os melhores momentos da disputa e a escolha do vencedor para o castigo do monstro.

