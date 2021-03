Prova do líder BBB21 é de resistência; veja como funciona

Quinta-feira é dia de prova do líder no BBB21. Na oitava semana do reality, os brothers terão que enfrentar uma prova de resistência da Fiat. O vencedor leva não só a liderança, mas também um carro Fiat Toro Ultra. Entenda as regras da prova e dinâmica do paredão dessa semana.

Prova do líder BBB21 é de resistência

Arthur foi vetado por Fiuk e não participa da prova do líder BBB21, que nesta semana é de resistência.

A disputa é realizada em duplas. Um jogador de cada dupla deve permanecer sentado, utilizando cinto de segurança, na pista da Fiat. O outro, deve ficar no controle da alavanca. Enquanto isso, os bancos permanecem girando, e os brothers que estão sentados recebem jatos d’água, fumaça e passam por obstáculos.

Apenas quando o cronômetro for acionado, a dupla de jogadores deve inverter a posição. Ou seja, quem está na alavanca deve ir para os bancos, e vice-e-versa. Quando a troca for feita, o brother que estiver na alavanca deve acioná-la novamente, dentro do tempo do cronômetro.

Serão eliminadas as duplas que soltarem a alavanca ou desistirem da prova. A primeira dupla eliminada irá para o paredão, e a dupla vencedora ganha imunidade. Além disso, o líder da semana leva para casa uma Fiat Toro Ultra.

Como será o paredão da semana?

Nesta semana, serão quatro indicados ao paredão. A primeira dupla eliminada da prova do líder BBB21 na noite de quinta-feira, está emparedada. As outras vagas serão preenchidas pela indicação do líder e pelo mais votado da casa. Lembrando que, a dupla vencedora da prova estará imune.

Todos jogam a prova bate e volta no domingo, exceto a indicação do líder. Vale lembrar que Carla Diaz ainda possui o poder de veto do anjo, e poderá mudar a escolha do destino do colar de imunização ou o castigo do monstro.

Veja a programação da dinâmica da semana

Sexta-feira (18/3): anúncio do ganhador da prova do líder de hoje – prova da Fiat

Sábado (19/3): dia de festa e prova do anjo

Domingo (20/3): lá vem paredão.

Segunda (21/3): jogo da discórdia

Terça (22/03): eliminação no BBB21.

Veja também:

Enquete BBB 21: quem deve vencer a prova do líder hoje (18/03)?

BBB21: Sarah debocha da pandemia de covid ; veja vídeo