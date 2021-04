Quem é o novo líder? Veja como é a prova do líder do BBB21

Quem ganhou a prova do líder? Após o fim do reinado de Arthur conquistado na semana passada, a décima liderança do BBB21 será definida em uma prova de resistência que teve início na edição exibida ao vivo na noite desta quinta-feira (1/4) do BBB21. Veja como é a prova de resistência.

Como é a prova do líder de resistência do BBB21?

A prova do líder é de resistência e individual. Os participantes terão que ficar em uma pista de dança, sendo obrigados a dançar quando uma música estiver tocando. Após o fim da canção, um cronômetro é acionado em um telão gigante (com look da vez) e os participantes precisarão montar o look de uma marca patrocinadora com peças de quebra-cabeça

Após a montagem, os competidores devem apertar um botão vermelho que confirma a realização da prova e retornar para a pista de dança. Veja as regras da prova do líder.

Não pode ficar parado, tem que dançar

É obrigatório montar o look correto que aparece no telão

Proibido dormir

Proibido fazer xixi

Proibido sair da pista de dança sem o cronômetro ser acionado.

Prova do líder – Quem foi o líder da semana passada?

Arthur foi o líder da semana passada no BBB21. O crossfiteiro venceu uma prova em que os participantes tinham que movimentar por fora uma bolinha que estava dentro de uma caixa com grade. Na dinâmica, o objetivo era levar a bolinha pra saída da caixa e apertar o botão.

Os participantes foram divididos em duas chaves de 6 e em cada grupo apenas os três primeiros se classificaram para a etapa final. Arthur ganhou além dos poderes do líder, um prêmio de R$ 2 mil em compras em produtos de uma marca patrocinadora e mais R$ 10 mil.

Veja quem já foi líder:

1ª Nego Di

2ª Arthur

3ª Karol Conká

4ª Sarah

5ª João Luiz

6ª Rodolffo

7ª Fiuk

8ª Gilberto

9ª Arthur

Como será formado o paredão da semana?

Na edição ao vivo de hoje, Tiago Leifert, apresentador do BBB21, revelou que a dinâmica da semana é inédita. Além da prova do líder, terá a prova do anjo. O décimo paredão será definido em duas formações (fechada no confessionário e aberta na sala de estar). Veja como será a dinâmica da semana.

Anjo imuniza

Líder indica um ao paredão

Casa vota no confessionário

Mais votado pela casa vai ao paredão e inicia formação aberta

Indicado da votação aberta

Contra golpe do indicado da votação aberta

Prova bate e volta, um se salva (indicado do líder não participa).

Que horas começa o BBB hoje?

O BBB21 nesta sexta-feira (2/4) vai começar às 22h30 (Horário de Brasília) na Globo. O programa vai mostrar como os participantes encararam a décima prova do líder do Big Brother Brasil. Veja como assistir o reality show.

TV Aberta – Globo (edição ao vivo a partir das 22h30)

Globo (edição ao vivo a partir das 22h30) Pay-per-view – disponível 24 horas por dia na TV por assinatura (verifique valores com sua operadora) e no Globoplay

disponível 24 horas por dia na TV por assinatura (verifique valores com sua operadora) e no Globoplay Globoplay – BBB21 24 horas por dia por mensais de R$ 22,90

BBB21 24 horas por dia por mensais de R$ 22,90 Multishow – exibe o BBB21 ao vivo logo após o fim do programa na Globo. São 45 minutos de pay-per-view pra quem é assinante do canal na TV a cabo.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.