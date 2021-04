BBB21: veja que horas começa a prova do líder hoje (1/4)

Um novo ciclo se inicia no Big Brother Brasil. Isso porque, hoje o público vai acompanhar mais uma dinâmica na casa mais vigiada do país que vai definir quem ficará na liderança do reality show. Nesta quinta-feira (1/4), a prova do líder vai ocorrer no BBB21, logo após a transmissão da novela Amor de Mãe, na Globo. Veja que horas começa a prova do líder no BBB e como assistir.

Prova do líder no BBB21 hoje?

A décima prova do líder do BBB21 será exibida hoje a partir das 23h00 em edição ao vivo apresentada por Tiago Leifert na Globo. A dinâmica vai definir quem tem o poder ‘supremo’ da semana no reality show, além de iniciar um novo ciclo de votação no confinamento.

O que tem hoje, quinta-feira (1/4) no BBB21? Além da décima prova do líder, a edição de hoje também vai mostrar o resumo da festa do líder Arthur, que comemorou a sua segunda liderança no Big Brother Brasil. Além disso, o dia dos participantes e as últimas jogadas. Sarah, última eliminada do jogo, ganhará um VT de homenagem.

Como vai ser a prova do líder hoje?

Toda semana a produção do BBB21 promove uma prova do líder diferente no reality show. As dinâmicas podem ser patrocinadas por marcas, que criam temáticas de seus produtos em fases da prova.

Nas edições de quinta-feira, Tiago Leifert, apresentador do Big Brother Brasil, informa ao vivo momentos antes como vai ser a prova do líder.

Prova do líder vai ter veto?

A prova do líder de hoje (quinta-feira, 1/4) não terá veto. Isso porque, na edição da última disputa, o líder ganhou apenas a imunidade, poder de indicação e cinema do líder com direito a três convidados. Além disso, R$ 2 mil em produtos de uma marca patrocinadora e R$ 10 mil.

Quem é o líder?

Arthur é o atual líder do BBB21. O crossfiteiro venceu a nona prova do líder que ocorreu na semana passada. Na ocasião, a dinâmica exigiu agilidade e rapidez dos participantes. Usando uma bolinha dentro de uma caixa com grade, os competidores precisavam levá-la para a saída da caixa (trabalhando com as mãos por fora da grade ) e apertar um botão vermelho já com a bolinha em mãos.

Como assistir a prova do líder no BBB21?

A prova do líder será exibida ao vivo nesta quinta no BBB21 vai começar a partir das 23h00, logo após a novela Amor de Mãe que tem Regina Casé, Adriana Esteves e Taís Araújo como protagonistas A disputa pode ser acompanhada através da Globo na TV aberta.

Você também pode acompanhar a prova do líder do BBB21 na íntegra, por meio do Globoplay, serviço de streaming da Globo. Para assistir a íntegra do reality show é necessário ser assinante da plataforma com pacotes disponíveis a partir de R$ 22,90.

Como assistir o Big Brother ao vivo?

A Globo disponibiliza o BBB21 ao vivo 24 horas por dia por meio de duas plataformas. Veja as opções disponível e quando custa assinar.

Globoplay – O pacote de R$ 22,90 dá direito a acesso a 11 câmeras exclusivas espalhadas em várias partes da casa mais vigiada do Brasil 24 horas por dia. A plataforma ainda disponibiliza a opção ‘acompanhe a casa’ em duas das 4 câmeras do tradicional pay-per-view da TV por assinatura.

TV Paga – Quem tem TV por assinatura pode assitir ao reality show ao vivo na TV através do pay-per-view (24 horas por dia). O pacote, que para quem já é assinante de qualquer uma das operadoras que disponibiliza o serviço, custa apenas R$ 22,90 a mais no pacote atual do cliente. O usurário tem acesso a um mosaico de 4 telas principais, sendo possível deixar a câmera preferida no ‘modo tela cheia’.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.