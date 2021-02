BBB21: veja que horas começa Karol Conká no Faustão

Após ser eliminada com recorde de rejeição do BBB21, Karol Conká vai participar neste domingo, 28/02, do programa do Faustão. A atração começa às 18h05, no horário de Brasília – logo após o jogo do Brasileirão.

É possível assistir Karol Conká no Faustão pela TV aberta e também gratuitamente pela internet. Basta ter uma conta no Globoplay. A plataforma de streaming da Globo permite que pessoas que não sejam assinantes assistam à programação ao vivo da emissora.

BBB21 – Karol Conká no Faustão

A cantora foi eliminada na terça-feira, 23/02, com 99,17% das intenções de votos para sair do BBB21, tornando a maior rejeição da história do reality.

A trajetória de Karol Conká no BBB21 foi marcada por polêmicas que respingaram do lado de fora da casa. A cantora foi cancelada nas redes sociais, perdeu contratos e seguidores. Para tentar limpar a barra da ex-bbb, a Rede Globo agora vai levar a curitibana ao Faustão e ao Fantástico.

De acordo com a coluna do jornalista Leo Dias, que teve acesso a trechos do programa – que gravado na sexta-feira dia 26, o apresentador Fausto Silva prestou apoio a artista. Na ocasião, o global aproveitou para pedir ao público que desse uma nova chance a Karol Conka após o BBB21.

Apesar do boicote após o BBB21, Karol Conká disse não vai se deixar abalar. “Acho que as pessoas ficaram com muita raiva de mim, foi um ódio coletivo, eu entendo, mas aqui fora é outra coisa. Não posso deixar meu alto astral de lado por causa de um erro que cometi dentro da casa. Eu não culpo ninguém por eu ter estourado daquele jeito. É deprimente. Tem coisa cômica nas coisas que eu falo, mas é deprimente, é vergonhoso.”, afirmou a rapper.

Mesmo envergonhada com algumas de suas atitudes no BBB21, a cantora disse que o “BBB” foi uma oportunidade para ela se conhecer melhor e evoluir. “Enxergo tudo como uma oportunidade de evoluir. Minha assessoria mostrou para mim e eu fico extremamente envergonhada. Mas eu tenho acolhimento de amigos, da minha equipe. Está todo mundo lembrando a pessoa boa que eu sempre fui. Todo mundo sujeito a ter um momento ruim e eu tive dentro da casa. Eu não brigo com meu filho, nem com minha mãe, nem com meu irmão”, pontuou.

A cantora também é atração do Fantástico, que vai ao ar às 20 horas.

