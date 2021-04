BBB21: veja que horas começa o jogo da discórdia e saiba como será

Após uma formação de paredão previsível em culminou em Arthur, Fiuk e Thaís na berlinda, nesta segunda-feira (12/4) é dia de jogo da discórdia no BBB21. A dinâmica vai resgatar um jogo feito nas primeiras semanas da vigésima primeira edição do reality show: monte a sua final. O fogo no parquinho é certeiro. Veja também a programação completa e saiba que horas começa o BBB.

Que horas começa Jogo da discórdia hoje?

O jogo da discórdia do BBB21 vai ocorrer nesta segunda-feira (12) a partir das 22h45, logo após a exibição do primeiro capítulo da reprise de Império na Globo, de acordo com a programação oficial da emissora. Ao longo da semana, o Big Brother Brasil vai ao ar em horários diferentes entre 22h20 e 00h00.

Como será o jogo da discórdia? No episódio de hoje, o público do BBB21 vai acompanhar um jogo da discórdia que já ocorreu no início da temporada. Os brothers e sisters terão que atualizar o pódio após quase três meses de reality show. Será que as prioridades são as mesmas? A edição será apresentada ao vivo por Tiago Leifert.

Veja a programação da semana do BBB21

Segunda-feira: Jogo da Discórdia

Terça-feira: Eliminação

Quarta-feira: Festa do líder

Quinta-feira: Prova do líder

Sexta-feira: Prova do Anjo/ ou, Festa

Sábado: Festa com show/ ou, Prova do Jogo

Domingo: Formação de paredão

Como assistir o jogo da discórdia?

Você pode assistir o jogo da discórdia a partir das 22h45 na Globo, após a novela Império. A edição será transmitida ao vivo na Globo e no Globoplay. No entanto, caso perca o ao vivo ou queira rever o episódio, o serviço de streaming da emissora vai disponibilizar a íntegra horas após a sua exibição na TV aberta.

O jogo da discórdia também pode ser acompanhado através do pay-per-view do BBB21 (Big Brother Brasil) na TV por assinatura ou no Globoplay. Caso ainda não seja assinante de TV paga, é necessário entrar em contato com uma operadora de TV e contratar o pacote por R$ 22,90 ou diretamente pelo controle remoto caso já for um assinante.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.